Thế giới

Ông Trump tuyên bố toàn bộ không phận Venezuela sẽ bị đóng

Vi Trân
29/11/2025 21:42 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố toàn bộ không phận trên và xung quanh Venezuela sẽ bị đóng cửa hoàn toàn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 29.11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố toàn bộ không phận Venezuela sẽ bị đóng.

"Gửi tất cả các hãng hàng không, phi công, bọn buôn ma túy và buôn người: xin hãy coi như toàn bộ không phận trên và xung quanh Venezuela sẽ bị đóng cửa hoàn toàn", ông Trump viết mà không giải thích gì thêm. Venezuela chưa bình luận về tuyên bố này.

Ông Trump tuyên bố toàn bộ không phận Venezuela sẽ bị đóng - Ảnh 1.

Trực thăng UH-1Y hoạt động trên tàu vận tải đổ bộ USS Fort Lauderdale của Mỹ tại Caribbean ngày 17.11

ẢNH: REUTERS

Tuần trước, Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đã cảnh báo các hãng hàng không lớn về "tình huống có khả năng gây nguy hiểm" khi bay qua Venezuela do "tình hình an ninh ngày càng xấu đi và hoạt động quân sự gia tăng trong hoặc xung quanh" quốc gia này.

Theo AFP, Venezuela đã thu hồi quyền hoạt động của 6 hãng hàng không quốc tế lớn sau khi các hãng này tự nguyện ngừng bay đến nước này vì cảnh báo của FAA.

Chính quyền ông Trump đang gia tăng sức ép lên Venezuela với việc triển khai lực lượng quân sự hùng hậu đến Caribbean, trong đó có tàu sân bay hiện đại nhất của Mỹ. Nhà Trắng nói rằng mục đích của việc triển khai là nhằm chống ma túy nhưng Venezuela nghi ngờ có ý định nhắm vào chính quyền Caracas.

Ông Trump tuyên bố về cuộc chiến chống ma túy, Bộ trưởng Chiến tranh ra tàu sân bay

Từ đầu tháng 9, Mỹ đã tiến hành ít nhất 21 cuộc tấn công vào tàu thuyền bị cáo buộc chở ma túy ở Caribbean và đông Thái Bình Dương, làm ít nhất 83 người thiệt mạng.

Tờ The New York Times hôm 28.11 đưa tin ông Trump đã điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro vào tuần trước và đề cập một cuộc gặp tiềm năng tại Mỹ. Bài báo được đăng tải sau khi ông Trump nói rằng chuẩn bị thực hiện chiến dịch chống ma túy Venezuela trên bộ.

