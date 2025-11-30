Venezuela hoang mang sau tuyên bố đóng cửa không phận của ông Trump

Người dân Venezuela tại Caracas đã bày tỏ sự bất bình sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29.11 tuyên bố không phận trên và xung quanh đất nước này nên được coi là "đóng cửa toàn bộ".

"Tôi nghĩ điều đó thật bất công," một cư dân tên Manuel Romero nói, và nói thêm rằng "người Venezuela không đáng bị đổ lỗi", nhưng chính họ là những người "phải gánh chịu hậu quả".

Một cư dân khác, Carmen Castillo, nói "điều này ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều" vì nhiều người ở nước ngoài muốn về nhà đón Giáng sinh, trong khi nhiều người ở Venezuela đã có kế hoạch đi thăm gia đình ở nơi khác.

Ông Trump đã thông báo việc đóng cửa trong một bài đăng trên Truth Social, nhưng không đưa ra thêm chi tiết.

Triển lãm Hàng không Venezuela 2025 tại Maracay, Venezuela vào ngày 29.11 ẢNH: REUTERS

Chính phủ Venezuela lên án các bình luận của ông, mô tả đó là một "mối đe dọa thực dân" chống lại chủ quyền của đất nước và không phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trả lời hãng tin Reuters, một số quan chức Mỹ cho biết họ ngạc nhiên trước thông báo của ông Trump và không biết về bất kỳ hoạt động quân sự nào của Mỹ đang diễn ra để thực thi lệnh đóng cửa.

Lầu Năm Góc không phản hồi các yêu cầu bình luận và Nhà Trắng không đưa ra bất kỳ giải thích nào thêm.

Thông báo hôm 29.11 được đưa ra sau nhiều tháng Mỹ tấn công các tàu được cho là chở ma túy ngoài khơi Venezuela và là biện pháp mới nhất của Washington nhằm gia tăng sức ép lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Chính quyền ông Trump cáo buộc ông Maduro có vai trò trong việc cung cấp ma túy bất hợp pháp đã giết chết người Mỹ. Ông Maduro phủ nhận liên quan.

Theo Reuters, các phương án mà Mỹ đang xem xét bao gồm cả việc lật đổ Tổng thống Maduro, và theo đó quân đội Mỹ đã sẵn sàng cho một giai đoạn hoạt động mới sau một cuộc tập trung quân sự khổng lồ ở vùng Caribe.

Tại Puerto Rico hôm 29.11, các máy bay quân sự Mỹ đã được nhìn thấy hoạt động tại căn cứ hải quân Roosevelt Roads cũ.

Đầu tuần này, ông Trump đã nói với các quân nhân Mỹ rằng Washington sẽ "rất sớm" bắt đầu các hoạt động trên bộ để ngăn chặn các đối tượng buôn lậu ma túy người Venezuela bị tình nghi.