Venezuela gọi cáo buộc của Mỹ về nhóm ma túy khủng bố là 'lố bịch'
Video Thế giới

Venezuela gọi cáo buộc của Mỹ về nhóm ma túy khủng bố là 'lố bịch'

La Vi
La Vi
25/11/2025 14:00 GMT+7

Mỹ liệt tổ chức Cartel de los Sole của Venezuela vào danh sách khủng bố nước ngoài, cáo buộc tổ chức này có sự tham gia của Tổng thống Nicolas Maduro.

Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đã chỉ trích Mỹ vì chính thức coi Cartel de los Soles của Venezuela là một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Động thái này diễn ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố nhóm này bị cáo buộc nhập khẩu ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Bà Rodriguez gọi đây là một nhóm "không tồn tại".

Mỹ cáo buộc trong số các thành viên của Cartel de los Soles, hay còn gọi là Cartel of the Suns, có cả Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và các quan chức cấp cao khác.

Các quan chức Mỹ cũng cáo buộc nhóm này hợp tác với băng đảng Tren de Aragua của Venezuela, mà Washington cũng cho là có liên quan đến ông Maduro. Ông Maduro phủ nhận liên quan.

Ông Maduro cáo buộc Mỹ tìm cách thay đổi chế độ vì mong muốn kiểm soát tài nguyên thiên nhiên của Venezuela, đặc biệt là trữ lượng dầu mỏ.

Mỹ thêm một nhóm ở Venezuela vào danh sách khủng bố, gia tăng áp lực - Ảnh 1.

Các thành viên của lực lượng dân quân Bolivar tham gia huấn luyện quân sự-dân sự tại Caracas, Venezuela

ẢNH: REUTERS

Trong nhiều tháng qua, Mỹ đã tiến hành chiến dịch tấn công chết người vào các tàu thuyền bị tình nghi buôn bán ma túy ngoài khơi bờ biển Venezuela và bờ biển Thái Bình Dương của Mỹ Latinh.

Các chuyên gia đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các cuộc không kích, và một cuộc thăm dò của Reuters trong tháng này cho thấy chỉ 29% người Mỹ ủng hộ việc sử dụng quân đội để tiêu diệt những kẻ tình nghi buôn bán ma túy mà không cần sự can thiệp của thẩm phán hoặc tòa án.

Hôm 24.11, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng ông Trump không có kế hoạch dừng các cuộc không kích vào các tàu chở ma túy bị tình nghi.

"Chúng tôi coi chế độ Maduro là bất hợp pháp, và tổng thống rất hài lòng với các cuộc không kích thành công chống lại những kẻ khủng bố ma túy và khủng bố nước ngoài đang buôn bán ma túy bất hợp pháp vào Mỹ. Ông ấy sẽ không dung thứ cho điều đó. Và quý vị có thể thấy những cuộc không kích đó sẽ tiếp tục", bà Leavitt nói.

Tổng thống Trump đã xây dựng các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Caribbean. Và hôm 24.11, một loạt máy bay đã được nhìn thấy tại căn cứ hải quân Roosevelt Roads cũ ở Puerto Rico.

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Washington có thể tìm cách sử dụng danh xưng mới của Cartel of the Suns để biện minh cho hành động quân sự, mặc dù các chuyên gia về lệnh cấm vận cho rằng luật pháp không cho phép một động thái như vậy.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết quyết định liệt Cartel of the Suns vào danh sách khủng bố sẽ mang lại "một loạt các lựa chọn mới cho Mỹ".

Mỹ sắp triển khai chiến dịch mới tại Venezuela?

Mỹ sắp triển khai chiến dịch mới tại Venezuela?

Mỹ dự kiến triển khai chiến dịch mới nhằm vào Venezuela trong những ngày tới, tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Maduro.

