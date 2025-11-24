Mỹ sắp triển khai chiến dịch mới tại Venezuela?

Theo 4 quan chức Mỹ, nước này sắp triển khai một giai đoạn hoạt động mới liên quan đến Venezuela trong những ngày tới, khi chính quyền của Tổng thống Trump gia tăng sức ép lên chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro.

Thông tin được các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với hãng tin Reuters.

Trong nhiều tháng qua, Mỹ đã tập trung một lực lượng quân sự lớn ở vùng biển Caribbean, và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ủy quyền cho Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela.

Chính phủ Mỹ đã xem xét các lựa chọn liên quan đến Venezuela để trừng phạt điều mà Washington cáo buộc là vai trò của ông Maduro trong việc cung cấp ma túy bất hợp pháp khiến người Mỹ thiệt mạng.

Một chiếc trực thăng UH-1Y Venom của Mỹ đang chuẩn bị cho các hoạt động bay trên tàu USS Fort Lauderdale khi đang di chuyển trên biển Caribbean ẢNH: REUTERS

Hai quan chức Mỹ cho biết các phương án được xem xét bao gồm cả việc tìm cách lật đổ ông Maduro.

Ông Maduro, nắm quyền từ năm 2013, đã phủ nhận có bất kỳ liên hệ nào với các đường dây buôn bán ma túy.

Ông khẳng định rằng Tổng thống Trump tìm cách phế truất ông, nhưng tin tưởng rằng người dân cùng quân đội Venezuela sẽ chống lại bất kỳ mưu toan như vậy.

Ông Maduro cũng mô tả các hành động của Mỹ là một nỗ lực nhằm giành quyền kiểm soát dầu mỏ của Venezuela.

Reuters không thể xác định thời điểm hoặc phạm vi chính xác của các hoạt động mới, cũng như về câu hỏi ông Trump đã đưa ra quyết định cuối cùng để hành động hay chưa.

Bộ Truyền thông Venezuela không ngay lập tức phản hồi yêu cầu bình luận.

Lầu Năm Góc đã chuyển các câu hỏi đến Nhà Trắng. Phía CIA từ chối bình luận.

Trong khi đó, ba hãng hàng không quốc tế vào hôm 22.11 đã hủy các chuyến bay từ Venezuela sau khi Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo về một tình huống "có khả năng nguy hiểm".