Vì sao Mỹ cải tạo căn cứ, tập trung binh lực gần Venezuela?

Một cuộc điều tra của Reuters phát hiện quân đội Mỹ đang nâng cấp một căn cứ hải quân cũ từ thời Chiến tranh Lạnh ở vùng Caribbean, mà lâu nay đã bị bỏ hoang.

Các quan chức và chuyên gia cho rằng điều này có thể có nghĩa là Mỹ đang chuẩn bị cho các hành động có khả năng sẽ được tiến hành bên trong Venezuela.

Vì sao Mỹ đang xây dựng lực lượng gần Venezuela?

Ông Ryan Berg, giám đốc Chương trình Châu Mỹ kiêm phụ trách dự án Sáng kiến Tương lai Venezuela tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định: "Tôi nghĩ việc này đang xảy ra vì một số lý do. Đầu tiên, chính quyền Trump rất muốn chứng minh rằng họ đang thực thi một mô hình mới khi đối phó với chống ma túy. Lực lượng dẫn đầu trong các nhiệm vụ này không còn là Tuần duyên Mỹ, mà Hải quân và Không quân Mỹ đã được đưa vào để hỗ trợ và nói một cách nào đó là tiếp quản các nhiệm vụ này. Và tôi nghĩ mô hình mới được áp dụng vì chính quyền muốn cho thấy rằng các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mỹ Latinh sẽ phải chịu hậu quả nếu bị liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, và trong trường hợp này là những hậu quả chết người".

Kể từ đầu tháng 9, Mỹ đã thực hiện ít nhất 14 cuộc tấn công vào các tàu bị nghi là chở ma túy ở vùng Caribbean và Thái Bình Dương, giết chết hơn 60 người.

Đường băng tại Căn cứ Hải quân Roosevelt Roads cũ ở Ceiba, Puerto Rico ẢNH: REUTERS

Căn cứ hải quân Roosevelt Roads là gì?

Các hoạt động nâng cấp ở Caribbean đang diễn ra tại căn cứ hải quân Roosevelt Roads ở Puerto Rico.

Hải quân đã rút khỏi cơ sở này hơn 20 năm trước, vào năm 2004.

Trước đó, đây là một trong những căn cứ hải quân lớn nhất của Mỹ trên thế giới.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng căn cứ này có vị trí chiến lược và cung cấp một không gian rộng lớn để tập kết thiết bị.

Điều gì đang xảy ra?

Các hoạt động xây dựng đã được tiến hành vào ngày 17.9.

Theo hình ảnh do Reuters chụp, các đội công nhân đã bắt đầu dọn dẹp và phủ lại bề mặt các đường lăn dẫn đến đường băng.

Bên cạnh việc nâng cấp khả năng hạ cánh và cất cánh, Mỹ cũng đang xây dựng các cơ sở tại các sân bay dân sự ở Puerto Rico và St Croix thuộc quần đảo Virgin của Mỹ.

Hai lãnh thổ này của Mỹ nằm cách Venezuela khoảng 800 km.

Trả lời phỏng vấn Reuters, 3 quan chức quân sự Mỹ và ba chuyên gia hàng hải nhận định rằng việc xây dựng mới ở Puerto Rico và quần đảo Virgin cho thấy sự chuẩn bị có thể cho phép quân đội Mỹ thực hiện các hoạt động bên trong Venezuela.

Tổng thống Donald Trump cũng đã úp mở điều này.

Ông Trump cho biết: "Rất nhiều ma túy từ Venezuela đi vào bằng đường biển. Nên quý vị thấy đấy. Nhưng chúng tôi cũng sẽ chặn chúng bằng đường bộ".

Mỹ tăng cường lực lượng từ khi nào?

Việc Mỹ xây dựng lực lượng quân sự ở vùng Caribbean bắt đầu từ tháng 8 với sự xuất hiện của các tàu chiến, một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, máy bay chiến đấu và máy bay do thám.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Ford, với khoảng 10.000 binh sĩ cùng hàng chục máy bay và hệ thống vũ khí, cũng đang trên đường đến đây.

Theo thông tin từ Reuters và các quan chức Mỹ, kể từ tháng 8, chính quyền ông Trump đã triển khai ít nhất 13 tàu chiến, 5 tàu hỗ trợ và một tàu ngầm hạt nhân.

Tám tàu chiến vẫn còn trong khu vực, cùng với các tàu hỗ trợ.