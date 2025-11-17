Nga đăng video phá hủy tên lửa HIMARS, Neptune của Ukraine

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M đã được phóng sau khi các UAV trinh sát phát hiện hai tổ hợp tên lửa Neptune di động trên bờ của Ukraine và một hệ thống HIMARS ở vùng Dnipropetrovsk của Ukraine.

Hình ảnh nhiệt từ UAV trinh sát, cho thấy các mục tiêu trên một cánh đồng trống. Tiếp đó, một quả tên lửa Iskander - có tầm bắn 500 km và đầu đạn nặng tới 700 kg - đã trúng đích trực tiếp vào các phương tiện của Ukraine, tạo ra một vụ nổ lớn, sóng xung kích mạnh và một quả cầu lửa bốc lên.

Tổ hợp HIMARS, được Washington cung cấp cho Ukraine từ tháng 6.2022, có thể bắn các tên lửa dẫn đường với tầm bắn khoảng 80 km và, trong một số biến thể, tên lửa tầm bắn xa lên đến 150 km. Còn tên lửa Neptune do Ukraine phát triển ban đầu được thiết kế để nhắm mục tiêu vào các tàu mặt nước và có tầm bắn lên tới 280 km.

Một quả tên lửa Iskander đã trúng đích trực tiếp vào các phương tiện của Ukraine ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày 16.11 thông báo Nga rạng sáng nay tập kích nước này bằng một tên lửa đạn đạo Iskander-M cùng 176 UAV tự sát và mồi bẫy. Cơ quan này cho biết phòng không Ukraine đã bắn hạ 139 UAV, nhưng không đề cập đến tên lửa Iskander-M.

Thông tin được công bố 2 ngày sau khi Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố đã sử dụng các vũ khí nội địa, trong đó có tên lửa hành trình Neptune và UAV, để tấn công thành phố cảng Novorossiysk ở vùng Krasnodar (miền nam Nga).

Quân đội Ukraine tuyên bố đã gây thiệt hại với hạ tầng giá trị tại cảng, kho dầu, cùng bệ phóng của tổ hợp tên lửa phòng không S-400 và một kho chứa tên lửa, gây ra nổ thứ cấp và hỏa hoạn.



