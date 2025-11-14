Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ công bố chiến dịch mới ở Tây Bán Cầu

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho hay chiến dịch "Southern Spear" do Lực lượng Đặc nhiệm chung Southern Spear và Bộ Tư lệnh Miền nam Mỹ (Southcom) chỉ huy nhằm "bảo vệ nước Mỹ, loại bỏ những kẻ khủng bố ma túy khỏi [Tây Bán cầu] và bảo vệ nước Mỹ trước nạn ma túy đang giết chết người dân".

"Tây Bán cầu là khu vực lân cận của nước Mỹ - và chúng tôi sẽ bảo vệ nó", ông Hegseth viết trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu trước các lãnh đạo quân sự cấp cao tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico ở bang Virginia (Mỹ) ngày 30.9 Ảnh: Reuters

Thông báo về chiến dịch "Southern Spear" được đưa ra sau khi ông Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Dan Caine và các lãnh đạo quân sự cấp cao khác của Mỹ được cho là đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump hôm 12.11 về các lựa chọn quân sự cho khu vực, bao gồm cả cuộc tấn công trên bộ tiềm năng vào Venezuela.

Thông báo mới cũng được đưa ra ngay sau khi có tin quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công gây chết người vào một tàu bị cáo buộc buôn bán ma túy hôm 10.11. Cuộc không kích này đã tiêu diệt 4 "tên khủng bố ma túy" ở biển Caribbean, theo the Hill dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc.

Quân đội Mỹ đã tiêu diệt ít nhất 80 người kể từ khi chiến dịch chống ma túy bắt đầu vào đầu tháng 9, theo The Hill. Các cuộc không kích đã diễn ra ở cả vùng Caribbean và Đông Thái Bình Dương, mà chính quyền Trump khẳng định là một nỗ lực nhằm ngăn chặn dòng chảy ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào tàu nghi buôn lậu ma túy có hợp pháp?

Vào cuối tháng 1, quân đội Mỹ thông báo rằng Hạm đội 4 của Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu một chiến dịch mới, mang tên "Southern Spear", nhằm "vận hành hóa sự kết hợp các Hệ thống Robot và Tự động (RAS) để hỗ trợ phát hiện và giám sát hoạt động buôn bán bất hợp pháp".

Quân đội Mỹ khi đó thông báo chiến dịch "Southern Spear" sẽ diễn ra tại khu vực do Southcom phụ trách. Southcom phụ trách các khu vực Nam Mỹ, Trung Mỹ và Caribbean, với tổng cộng hơn 30 quốc gia. Không rõ thông báo tối 13.11 của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Hegseth có gì khác biệt so với tin tức về chiến dịch "Southern Spear" hồi tháng 1 hay không, theo The Hill.

Chính quyền Trump đã tăng cường sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại khu vực do Southcom phụ trách, điều động tàu chiến, máy bay chiến đấu tàng hình F-35, máy bay do thám và các khí tài quân sự khác nhằm gia tăng áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Mỹ mới đây đã tăng cường hỏa lực tại khu vực này với sự xuất hiện của USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất thế giới, cùng nhóm tác chiến tàu sân bay hôm 11.11. Tàu sân bay này, với hơn 4.000 thủy thủ, mang theo máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet và tên lửa tầm xa Tomahawk.

Tổng thống Trump đã cáo buộc Tổng thống Maduro cầm đầu một băng nhóm ma túy, nhưng ông Maduro kiên quyết phủ nhận. Venezuela cũng đã tìm cách chứng minh nỗ lực chống ma túy của nước này để bác bỏ cáo buộc từ Mỹ cho rằng Caracas có liên quan hoạt động sản xuất ma túy.

Tổng thống Maduro cũng đã cáo buộc Mỹ đang sử dụng chiến dịch chống ma túy làm cái cớ cho việc thay đổi chế độ tại Caracas nhằm chiếm nguồn dầu mỏ của Venezuela. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino ngày 25.10 tuyên bố nước này đang tiến hành các cuộc tập trận nhằm bảo vệ bờ biển trước bất kỳ "hoạt động ngầm" tiềm tàng, theo AFP.