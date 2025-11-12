Anh ngừng chia sẻ tình báo với Mỹ về tàu ma túy ở vùng Caribbean?

Một tàu bị Mỹ tấn công ở vùng Caribbean hôm 15.9 vì bị nghi buôn ma túy ẢNH: AFP

Đài CNN ngày 12.11 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Anh không còn chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ về các tàu bị nghi buôn ma túy ở vùng Caribbean vì không muốn tiếp tay cho các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và cho rằng hành động này là bất hợp pháp.

Quyết định của Anh đánh dấu một sự rạn nứt đáng kể với đồng minh thân cận nhất và đối tác chia sẻ thông tin tình báo lâu năm, đồng thời cho thấy sự hoài nghi ngày càng tăng về tính hợp pháp của chiến dịch quân sự do Mỹ tiến hành khắp khu vực Mỹ Latinh.

Theo các nguồn tin, trong nhiều năm qua, Anh đã hỗ trợ Mỹ xác định vị trí các tàu bị nghi chở ma túy để Lực lượng Tuần duyên Mỹ có thể chặn bắt. Việc đó có nghĩa là các con tàu sẽ bị dừng lại để kiểm tra, thủy thủ đoàn bị bắt giữ và ma túy bị tịch thu. Anh kiểm soát một số vùng lãnh thổ ở Caribbean và đặt các cơ sở tình báo ở đó.

Các cuộc không kích của Mỹ nhắm vào tàu nghi buôn lậu ma túy có hợp pháp?

Thông tin tình báo thường được gửi đến một lực lượng đặt tại bang Florida (Mỹ) gồm đại diện của nhiều quốc gia đối tác và có nhiệm vụ giảm thiểu hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Tuy nhiên, ngay sau khi Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công sát thương nhằm vào các con tàu vào tháng 9, Anh đã bày tỏ lo ngại rằng Mỹ có thể sử dụng thông tin tình báo do phía Anh cung cấp để chọn mục tiêu.

Các nguồn tin cho biết, giới chức Anh tin rằng các cuộc tấn công quân sự của Mỹ, mà đến nay đã khiến 76 người thiệt mạng, là vi phạm luật pháp quốc tế. Việc tạm ngưng chia sẻ thông tin tình báo đã bắt đầu cách đây hơn một tháng.

Đại sứ quán Anh tại Washington và Nhà Trắng chưa phản hồi các đề nghị bình luận. Một quan chức Lầu Năm Góc nói rằng bộ này "không trao đổi về các vấn đề tình báo".