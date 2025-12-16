Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump tuyên bố fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt

Trí Đỗ
Trí Đỗ
16/12/2025 07:45 GMT+7

Tổng thống Donald Trump ngày 15.12 đã ký một sắc lệnh hành pháp tuyên bố fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo Reuters, động thái trên sẽ giúp mở rộng đáng kể quyền hạn của Washington trong cuộc chiến chống lại loại thuốc giảm đau tổng hợp gây ra hàng chục nghìn ca tử vong do quá liều mỗi năm.

Quyết định này cho thấy chính quyền ông Trump coi fentanyl không chỉ là một cuộc khủng hoảng y tế công cộng, mà còn là mối đe dọa an ninh quốc gia ngang tầm với vũ khí hóa học.

Ông Trump tuyên bố fentanyl là vũ khí hủy diệt hàng loạt

Việc phân loại fentanyl như vũ khí hủy diệt hàng loạt cho phép Lầu Năm Góc hỗ trợ trực tiếp các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời trao quyền cho các cơ quan tình báo sử dụng những công cụ vốn chỉ dành cho chống phổ biến vũ khí để truy quét các mạng lưới buôn bán ma túy.

"Chúng tôi chính thức xếp fentanyl vào loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, đúng như bản chất của nó", ông Trump phát biểu tại Nhà Trắng trong sự kiện vinh danh các quân nhân tham gia hỗ trợ tuần tra biên giới phía nam với Mexico. Sắc lệnh nêu rõ fentanyl bất hợp pháp "giống vũ khí hóa học hơn là một loại ma túy".

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15.12.2025

ẢNH: REUTERS

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ông Trump trước đó đã tuyên bố các băng nhóm ma túy là tổ chức khủng bố nước ngoài. Kể từ đầu tháng 9, chính quyền Tổng thống Trump đã tiến hành hơn 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị nghi buôn ma túy trên vùng biển Caribbean và Thái Bình Dương, khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Các chuyên gia pháp lý cảnh báo những cuộc tấn công này có thể vi phạm luật pháp quốc tế, do chưa có bằng chứng công khai cho thấy các tàu bị đánh chìm đang chở ma túy, cũng như sự cần thiết phải sử dụng vũ lực thay vì bắt giữ và điều tra. Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos cho thấy đa số người Mỹ phản đối các chiến dịch quân sự gây chết người này, bao gồm khoảng một phần năm cử tri Cộng hòa ủng hộ ông Trump.

Tổng thống Mỹ cũng nhiều lần đe dọa mở các chiến dịch trên bộ nhằm vào Venezuela, Colombia và Mexico để trấn áp nạn buôn bán ma túy. Trong tài liệu chiến lược được công bố tuần trước, ông Trump khẳng định trọng tâm chính sách đối ngoại của chính quyền là tái khẳng định vai trò thống trị của Mỹ tại Tây bán cầu.

Mexico hiện là nguồn cung fentanyl bất hợp pháp lớn nhất vào Mỹ, trong khi nhiều hóa chất dùng để sản xuất loại thuốc này có nguồn gốc từ Trung Quốc. Thuốc phiện và các dẫn xuất tổng hợp, trong đó có fentanyl, tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do quá liều tại Mỹ.

fentanyl Trump ma túy Vũ khí hủy diệt hàng loạt Caribbean
