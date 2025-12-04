Ông Trump ân xá cựu tổng thống thụ án tù vì giúp đưa 400 tấn ma túy vào Mỹ

Ngày 1.12, cựu Tổng thống Honduras Juan Orlando Hernandez đã được thả khỏi nhà tù ở khu Hazelton, bang Tây Virginia (Mỹ), nơi ông mới chỉ thụ án 1 năm trong tổng số 45 năm tù về tội danh liên quan ma túy, theo AP ngày 4.12.

Ông Hernandez bị bắt theo đề nghị của Mỹ vào tháng 2.2022. Năm 2024, ông bị tòa án New York tuyên án 45 năm tù vì tội nhận hối lộ từ các đối tượng buôn ma túy để giúp chúng đưa khoảng 400 tấn cocaine từ Honduras sang Mỹ. Số tiền hối lộ được cho là đã giúp ông Hernandez sử dụng cho sự nghiệp chính trị, theo AP.

Tuần trước, ông Trump gây sốc khi công bố ý định ân xá cho ông Hernandez, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Trung Mỹ. Chủ nhân Nhà Trắng cho rằng cựu lãnh đạo Honduras là nạn nhân của một cuộc truy tố bất công và mang động cơ chính trị.

Trong bài đăng trên X ngày 3.12, ông Hernandez cảm ơn tổng thống Mỹ vì quyết định ân xá. "Tôi đã nói điều đó khi tôi rời khỏi quê nhà, khi tôi bị kết án sai trái và tôi sẽ nói điều đó bây giờ khi tôi đã được tự do: tôi vô tội. Ngài đã thay đổi cuộc đời tôi và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó", ông Hernandez viết.

Ông Juan Orlando Hernandez khi còn làm Tổng thống Honduras hồi năm 2020 ẢNH: REUTERS

Ông Hernandez tự nhận là anh hùng trong công cuộc chống buôn ma túy, phối hợp với cơ quan chức năng Mỹ dưới thời 3 tổng thống Mỹ để giảm việc xuất khẩu ma túy.

Ông Trump nói quyết định thả ông Hernandez theo đơn xin ân xá của người Honduras và cho biết ông cảm thấy vui về quyết định.

Việc ân xá này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch chống ma túy mạnh tay của ông Trump đã gây ra tranh cãi dữ dội trên khắp Mỹ Latinh. Trong những tháng gần đây, lực lượng Mỹ đã nhiều lần tấn công các tàu thuyền bị cho là chở ma túy. Ít nhất 83 người thiệt mạng trong 21 cuộc tấn công như vậy.

Các cuộc tấn công sát thương này được Washington cho là hành động chiến tranh hợp pháp chống lại các băng đảng ma túy, nhưng nhiều người chỉ trích cho rằng điều này thách thức các giới hạn của luật pháp quốc tế và đồng nghĩa với một chiến dịch gây áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.



