Mỹ lại không kích tàu nghi chở ma túy khiến 4 người thiệt mạng

Ngày 4.12, Bộ Chỉ huy miền Nam của Mỹ công bố video ghi lại vụ việc, kèm tuyên bố cho biết lực lượng đặc nhiệm Southern Spear tiến hành "cuộc tấn công gây chết người" theo chỉ đạo của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth.

Cơ quan này khẳng định: "Thông tin tình báo xác nhận con tàu đang chở ma túy bất hợp pháp và đang di chuyển dọc theo một tuyến đường buôn bán ma túy đã được biết đến ở phía đông Thái Bình Dương. Bốn người đàn ông trên tàu đã bị tiêu diệt".

Quân đội Mỹ tấn công một tàu buôn nghi chở ma túy ở đông Thái Bình Dương ngày 4.12.2025 ẢNH: Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ/X

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington đối mặt ngày càng nhiều câu hỏi về cơ sở pháp lý cho việc sử dụng vũ lực quân sự chống các nghi phạm buôn lậu ma túy, theo The Guardian.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump lập luận Mỹ đang trong tình trạng xung đột với các tổ chức buôn ma túy và những cuộc tấn công như vậy là hợp pháp theo luật chiến tranh. Song phần lớn chuyên gia pháp lý bác bỏ lập luận này và đặt vấn đề về tính hợp pháp của các chiến dịch tiêu diệt.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc ngày 4.12 cho biết đang phối hợp với tất cả các bên nhằm ngăn chặn leo thang quân sự tại vùng Caribbean, trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện gần Venezuela, theo South China Morning Post.

Cuba tuyên bố không phải 'hố đen' buôn ma túy giữa leo thang căng thẳng khu vực

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối mọi hành động đi ngược Hiến chương Liên Hiệp Quốc hoặc xâm phạm chủ quyền quốc gia khác.

Ông cho biết Trung Quốc đang liên lạc với nhiều chính phủ "để bảo vệ tình trạng của Mỹ Latinh và Caribbean như một khu vực hòa bình và tránh tình hình leo thang hơn nữa", đồng thời nhấn mạnh rằng sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Venezuela là không thể chấp nhận được "dưới bất kỳ lý do gì".

Tuần trước, Tổng thống Donald Trump xác nhận ông đã có cuộc điện đàm ngắn nhưng "có ý nghĩa" với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ông Maduro sau đó mô tả cuộc trò chuyện là "thân mật" và bày tỏ hy vọng đây có thể là khởi đầu cho một tiến trình đối thoại tôn trọng.