Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ làm rõ chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trấn an lo ngại

Trí Đỗ
Trí Đỗ
16/12/2025 08:59 GMT+7

Các quan chức Mỹ bác bỏ quan điểm cho rằng Washington đang rút khỏi khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, khẳng định Washington chỉ đang điều chỉnh lại cách thức triển khai viện trợ nước ngoài nhằm cạnh tranh hiệu quả hơn với Trung Quốc.

Theo South China Morning Post ngày 16.12 dẫn lời các quan chức Mỹ, trọng tâm hiện nay là chuyển từ viện trợ diện rộng sang các quan hệ đối tác chiến lược phục vụ lợi ích lâu dài của Washington, từ phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, an ninh hàng hải, khoáng sản quan trọng đến tài trợ quân sự, nhằm củng cố khả năng phục hồi của khu vực và đối phó với ảnh hưởng của các thế lực thù địch.

Mỹ làm rõ chính sách Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trước lo ngại rút lui - Ảnh 1.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ, Úc tại Biển Đông hồi tháng 4.2020

ẢNH: REUTERS

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Allison Hooker nhấn mạnh đây là sự "điều chỉnh chiến lược, không phải rút lui". Bà nhấn mạnh cam kết của Washington đối với khu vực vẫn "không lay chuyển".

Quan chức này cho biết cách tiếp cận mới phản ánh Chiến lược An ninh quốc gia Mỹ (NSS) năm 2025, trong đó xác định Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là mặt trận kinh tế và địa chính trị trọng yếu, đồng thời đề cao vai trò của các liên minh và đối tác.

Tuy nhiên, một số ý kiến chỉ trích cho rằng chiến lược này có nguy cơ làm suy giảm vai trò của Mỹ. Báo cáo của Viện Kinh tế Hàn Quốc tại Mỹ nhận định NSS 2025 mang tính "rút lui" và "bỏ mặc châu Á tự xoay xở", cho rằng Washington đang yêu cầu các đồng minh gánh vác phần lớn trách nhiệm an ninh khu vực.

Lấy Philippines làm ví dụ, bà Hooker nhấn mạnh Mỹ tiếp tục hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân trong Hành lang Kinh tế Luzon - sáng kiến 3 bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Philippines được khởi động năm 2024 trong khuôn khổ Quan hệ đối tác về Cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu của G7.

Sáng kiến này tập trung kết nối các trung tâm chiến lược như Vịnh Subic, Clark, Manila và Batangas, thông qua đầu tư vào đường sắt, cảng biển, năng lượng sạch và chất bán dẫn, nhằm thúc đẩy tăng trưởng minh bạch do khu vực tư nhân dẫn dắt.

"Philippines tiếp tục đối mặt với các thách thức nghiêm trọng ở Biển Đông", theo bà Hooker. Bà khẳng định các nỗ lực hỗ trợ này thể hiện cam kết của Mỹ đối với an ninh hàng hải, tự do hàng hải và phòng thủ tập thể trong khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị Hỗ trợ ngoại giao khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương lần đầu tiên, bà Hooker khẳng định: "Mỹ là một cường quốc Thái Bình Dương, và tương lai của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương gắn liền trực tiếp với các lợi ích quốc gia cốt lõi của chúng tôi".

Bà cho biết viện trợ nước ngoài ngày càng được coi là "đòn bẩy nhân lực và sức mạnh", nhằm mang lại lợi ích an ninh bền vững thay vì chỉ giải quyết nhu cầu ngắn hạn.

Ngày 15.12, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách viện trợ nước ngoài Mỹ Jeremy Lewin nhấn mạnh viện trợ của Mỹ đang được tái định hình như một công cụ thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế và đạt được các mục tiêu chiến lược. Ông cho biết Mỹ sẽ tăng chi tiêu cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm mở rộng viện trợ y tế cho Philippines trị giá 250 triệu USD và tăng cường tài trợ quân sự cho các đồng minh.

Những lo ngại về việc Mỹ thu hẹp viện trợ nước ngoài xuất phát từ chính sách "Nước Mỹ trên hết", trong đó chính quyền Tổng thống Donald Trump rà soát toàn diện chi tiêu ở nước ngoài và đề xuất cắt giảm ngân sách Bộ Ngoại giao và USAID, bao gồm kế hoạch cắt 5 tỉ USD viện trợ đã được Quốc hội phê duyệt.

Dù vậy, các quan chức Mỹ khẳng định Washington không từ bỏ viện trợ nước ngoài mà đang "tái cấu trúc căn bản" cách thức triển khai, nhằm duy trì sức mạnh mềm và ảnh hưởng chiến lược của Mỹ trên toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tin liên quan

Mỹ - Trung hạ nhiệt thương mại, ông Trump chuẩn bị công du Bắc Kinh

Mỹ - Trung hạ nhiệt thương mại, ông Trump chuẩn bị công du Bắc Kinh

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Bắc Kinh vào tháng 4.2026.

Mỹ triển khai tên lửa bội siêu thanh đến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Sóng ngầm quân sự Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương viện trợ nước ngoài Philippines
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận