Mỹ - Trung hạ nhiệt thương mại, ông Trump chuẩn bị công du Bắc Kinh

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo, gần một tháng sau cuộc gặp trực tiếp tại Hàn Quốc. Theo Reuters dẫn tuyên bố ngày 24.11, Tổng thống Trump cũng mời nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào cuối năm 2026.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trò chuyện tại Busan, Hàn Quốc ngày 30.10.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Trump cho biết cuộc trao đổi tập trung vào Ukraine, fentanyl và thương mại nông sản - trong đó có việc Trung Quốc nối lại mua đậu nành Mỹ. "Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc cực kỳ bền chặt. Cuộc gọi này là sự tiếp nối cuộc gặp rất thành công của chúng tôi tại Hàn Quốc 3 tuần trước. Kể từ đó, đã có những tiến bộ đáng kể từ cả 2 bên trong việc duy trì các thỏa thuận hiện hành và chính xác", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng cuộc gọi giữa ông Trump với ông Tập tập trung vào thương mại và kéo dài khoảng một giờ. "Chúng tôi hài lòng với những gì chúng tôi thấy từ phía Trung Quốc và họ cũng cảm thấy như vậy", bà Leavitt nói.

Trung Quốc đã đặt mua gần 2 triệu tấn đậu nành Mỹ, tạm chấm dứt tình trạng tẩy chay kéo dài nhiều tháng, dù con số này vẫn thấp hơn mức 12 triệu tấn mà phía Mỹ kỳ vọng trước năm tới, theo AP.

"Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận tốt và rất quan trọng cho những người nông dân vĩ đại của chúng tôi và nó sẽ chỉ ngày càng tốt hơn", ông Trump cho hay, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông hy vọng thỏa thuận cuối cùng về đất hiếm sẽ được hoàn tất trước Lễ Tạ ơn.

Phía Trung Quốc nhấn mạnh cuộc điện đàm Trump - Tập bàn chủ yếu về thương mại, Đài Loan và Ukraine. Chủ tịch nước Tập Cận Bình nói việc Đài Loan "trở về Trung Quốc đại lục" là một phần của trật tự quốc tế hậu Thế chiến 2 - điểm mà ông Trump không đề cập trong tuyên bố của mình.

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung - Nhật gia tăng sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về khả năng Tokyo can thiệp nếu Bắc Kinh hành động quân sự với Đài Loan.

Nhật Bản sắp triển khai tên lửa đến đảo gần Đài Loan

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập kêu gọi Mỹ - Trung "cùng bảo vệ thành quả Thế chiến 2" và tái khẳng định lập trường rằng hợp tác mang lại lợi ích, đối đầu chỉ gây tổn hại. Về Ukraine, ông Tập bày tỏ hy vọng đạt "một thỏa thuận hòa bình công bằng, bền vững", nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Ông Tập cho rằng quan hệ song phương Mỹ - Trung "đang duy trì quỹ đạo ổn định và tích cực", đồng thời kêu gọi tiếp tục thúc đẩy đà cải thiện.