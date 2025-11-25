Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ - Trung hạ nhiệt thương mại, ông Trump chuẩn bị công du Bắc Kinh

Trí Đỗ
Trí Đỗ
25/11/2025 07:53 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sang thăm Bắc Kinh vào tháng 4.2026.

Thông báo trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa 2 nhà lãnh đạo, gần một tháng sau cuộc gặp trực tiếp tại Hàn Quốc. Theo Reuters dẫn tuyên bố ngày 24.11, Tổng thống Trump cũng mời nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ vào cuối năm 2026.

Mỹ - Trung hạ nhiệt thương mại, ông Trump chuẩn bị công du Bắc Kinh - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trò chuyện tại Busan, Hàn Quốc ngày 30.10.2025

ẢNH: REUTERS

Ông Trump cho biết cuộc trao đổi tập trung vào Ukraine, fentanyl và thương mại nông sản - trong đó có việc Trung Quốc nối lại mua đậu nành Mỹ. "Mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc cực kỳ bền chặt. Cuộc gọi này là sự tiếp nối cuộc gặp rất thành công của chúng tôi tại Hàn Quốc 3 tuần trước. Kể từ đó, đã có những tiến bộ đáng kể từ cả 2 bên trong việc duy trì các thỏa thuận hiện hành và chính xác", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Truth Social.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng cuộc gọi giữa ông Trump với ông Tập tập trung vào thương mại và kéo dài khoảng một giờ. "Chúng tôi hài lòng với những gì chúng tôi thấy từ phía Trung Quốc và họ cũng cảm thấy như vậy", bà Leavitt nói.

Trung Quốc đã đặt mua gần 2 triệu tấn đậu nành Mỹ, tạm chấm dứt tình trạng tẩy chay kéo dài nhiều tháng, dù con số này vẫn thấp hơn mức 12 triệu tấn mà phía Mỹ kỳ vọng trước năm tới, theo AP.

"Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận tốt và rất quan trọng cho những người nông dân vĩ đại của chúng tôi và nó sẽ chỉ ngày càng tốt hơn", ông Trump cho hay, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông hy vọng thỏa thuận cuối cùng về đất hiếm sẽ được hoàn tất trước Lễ Tạ ơn.

Phía Trung Quốc nhấn mạnh cuộc điện đàm Trump - Tập bàn chủ yếu về thương mại, Đài Loan và Ukraine. Chủ tịch nước Tập Cận Bình nói việc Đài Loan "trở về Trung Quốc đại lục" là một phần của trật tự quốc tế hậu Thế chiến 2 - điểm mà ông Trump không đề cập trong tuyên bố của mình.

Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tập diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Trung - Nhật gia tăng sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về khả năng Tokyo can thiệp nếu Bắc Kinh hành động quân sự với Đài Loan.

Nhật Bản sắp triển khai tên lửa đến đảo gần Đài Loan

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Tập kêu gọi Mỹ - Trung "cùng bảo vệ thành quả Thế chiến 2" và tái khẳng định lập trường rằng hợp tác mang lại lợi ích, đối đầu chỉ gây tổn hại. Về Ukraine, ông Tập bày tỏ hy vọng đạt "một thỏa thuận hòa bình công bằng, bền vững", nhấn mạnh Bắc Kinh ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy hòa bình.

Ông Tập cho rằng quan hệ song phương Mỹ - Trung "đang duy trì quỹ đạo ổn định và tích cực", đồng thời kêu gọi tiếp tục thúc đẩy đà cải thiện.

Tin liên quan

Gặp Chủ tịch Tập, Tổng thống Trump đề cập ông trùm truyền thông Jimmy Lai?

Gặp Chủ tịch Tập, Tổng thống Trump đề cập ông trùm truyền thông Jimmy Lai?

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã trực tiếp kêu gọi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trả tự do cho ông trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai trong cuộc gặp song phương tại Hàn Quốc tuần trước.

Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình

Ông Trump xác nhận gặp ông Tập, hé lộ câu hỏi đầu tiên

Khám phá thêm chủ đề

Trump tập cận bình Thương mại trung quốc Đài Loan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận