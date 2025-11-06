Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Gặp Chủ tịch Tập, Tổng thống Trump đề cập ông trùm truyền thông Jimmy Lai?

Trí Đỗ
Trí Đỗ
06/11/2025 07:28 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã trực tiếp kêu gọi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trả tự do cho ông trùm truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai trong cuộc gặp song phương tại Hàn Quốc tuần trước.

Theo Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin, ông Trump không đề cập đến một thỏa thuận cụ thể với ông Tập, song bày tỏ quan ngại về sức khỏe và phúc lợi của ông Jimmy Lai (77 tuổi) - người đang bị xét xử theo luật an ninh của Hồng Kông. Cuộc trao đổi về vấn đề này chỉ kéo dài chưa đầy 5 phút.

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) bắt tay Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Trung tại Hàn Quốc ngày 30.10.2025

ẢNH: AP

"Tổng thống Trump đã nêu ra trường hợp của ông Jimmy Lai, đúng như ông ấy đã nói. Cả ông Trump và ông Tập đều tham gia vào cuộc thảo luận sau đó", một quan chức Mỹ xác nhận.

Một nguồn tin khác cho biết nhà lãnh đạo Trung Quốc "đã ghi nhận" khi Tổng thống Trump nêu vấn đề. Ông Trump cho rằng việc thả ông Jimmy Lai sẽ giúp cải thiện quan hệ Mỹ - Trung cũng như hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế.

Ông Jimmy Lai là người sáng lập báo Apple Daily, bị bắt năm 2020 với nhiều cáo buộc, trong đó có nghi cấu kết với nước ngoài xâm hại an ninh quốc gia.

Trước cuộc hội đàm tại Hàn Quốc, ông Trump từng tuyên bố sẽ nêu vụ việc của ông Jimmy Lai, nhưng cả biên bản cuộc họp lẫn tuyên bố của 2 bên sau đó không đề cập đến vấn đề này. Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Lưu Bằng Vũ, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington, cho hay ông "không biết chi tiết" về vụ việc, song nhấn mạnh rằng "tội ác của ông Lai đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sự thịnh vượng và ổn định của Hồng Kông". 

Ông Lưu Bằng Vũ nhấn mạnh: "Bất kỳ nỗ lực nào nhằm can thiệp vào tiến trình tư pháp hoặc phá hoại pháp quyền ở Hồng Kông đều sẽ không thành công".

Mặc dù là công dân Anh, vụ án của ông Jimmy Lai cũng là mối quan tâm của Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, ông Trump từng tuyên bố sẽ "100% đưa ông Lai ra khỏi Trung Quốc".

Tuần trước, ông Sebastien Lai, con trai của ông Jimmy Lai, bày tỏ "vô cùng biết ơn" khi nghe tin Tổng thống Trump đã nêu vụ việc với Chủ tịch nước Tập Cận Bình.

Ông Jimmy Lai đã bị biệt giam hơn 1.700 ngày tại nhà tù Stanley (Hồng Kông), và chờ tuyên án sau phiên tòa kết thúc vào cuối tháng 8. Luật sư của ông Jimmy Lai cho biết thân chủ đang mắc bệnh tim và phải dùng máy theo dõi và thuốc điều trị.

