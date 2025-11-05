Mỹ chặn đường xuất khẩu chip AI Blackwell của NVIDIA sang Trung Quốc

Trong cuộc họp báo ngày 4.11, phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay: "Về loại chip tiên tiến nhất, chip Blackwell, chúng tôi không quan tâm đến việc bán cho Trung Quốc vào thời điểm này".

Tổng giám đốc NVIDIA Jensen Huang phát biểu tại Berlin (Đức) ngày 4.11.2025 ẢNH: REUTERS

Tuyên bố trên lặp lại quan điểm mà Tổng thống Trump đưa ra hôm 2.11 rằng các chip tiên tiến nhất của công ty công nghệ giá trị nhất thế giới sẽ chỉ dành cho doanh nghiệp Mỹ, không chuyển giao cho Trung Quốc hay các nước khác, theo Reuters.

Từ tháng 8, giới quan sát đã đặt câu hỏi liệu chính quyền Tổng thống Trump có cho phép xuất khẩu phiên bản thu nhỏ của chip Blackwell sang Trung Quốc hay không, sau khi có nhiều lời ngỏ nới lỏng hạn chế.

Tổng thống Mỹ cũng từng nói có thể bàn vấn đề này với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh ở Hàn Quốc, nhưng sau đó cho biết chủ đề này không được đề cập trong cuộc gặp.

Cũng trong ngày 4.11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trên CNBC rằng Mỹ có thể xem xét cho phép bán chip NVIDIA cao cấp cho Trung Quốc "trong tương lai", tùy theo tốc độ đổi mới công nghệ. Ông Bessent gọi chip Blackwell là "viên ngọc quý", nhưng cho rằng chỉ trong 1 - 2 năm tới, chúng có thể lỗi thời và mở ra khả năng được cấp phép xuất khẩu.

"Tôi không biết là 12 hay 24 tháng nữa. Với tốc độ phát triển nhanh của NVIDIA, chip Blackwell có thể kém 2, 3, 4 thế hệ so với các mẫu mới hơn, và khi đó có thể được bán cho Trung Quốc".

Khách tham quan một khu trưng bày sản phẩm của NVIDIA tại triển lãm công nghệ Computex ở Đài Loan tháng 5.2025 Ảnh: Ngọc Mai

Tuần trước, Tổng giám đốc NVIDIA Jensen Huang cũng cho biết ông hy vọng sẽ bán chip Blackwell tại Trung Quốc, dù hiện chưa có kế hoạch cụ thể.

Bộ trưởng Bessent tiết lộ thêm rằng ông Trump và ông Tập có thể gặp nhau 2 lần trong năm tới tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 ở khu nghỉ dưỡng Doral (bang Florida, Mỹ) vào tháng 12.2026 và Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến (Trung Quốc) vào tháng 11.2026.

Ông Bessent cũng cho biết Mỹ - Trung đang chuẩn bị các chuyến thăm cấp nhà nước song phương. "Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung đang ở trạng thái cân bằng hơn nhiều", theo ông.