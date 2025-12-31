Mỹ lần đầu tập kích trên đất liền Venezuela?

CIA đứng sau vụ tấn công?

Truyền thông quốc tế hôm qua (30.12) đồng loạt đưa tin Tổng thống Trump tiết lộ Mỹ đã tập kích và phá hủy một bến tàu nghi là nơi neo đậu của các phương tiện chở ma túy ở Venezuela. Ông Trump nói rằng Mỹ đã tấn công cơ sở "nằm dọc bờ biển Venezuela", khẳng định "địa điểm này không còn tồn tại", theo Hãng tin AFP.

Phát biểu trong họp báo ngày 29.12, chủ nhân Nhà Trắng không tiết lộ vị trí nơi bị tấn công, mốc thời gian cụ thể hay chiến dịch này do cơ quan nào của Mỹ thực hiện. Tính đến chiều qua, thực hư thông tin Mỹ tập kích đất liền Venezuela vẫn chưa rõ ràng. Chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi Washington lại không đi sâu chi tiết.

Ông Trump tuyên bố đã tấn công mục tiêu trên bộ ở Venezuela

Đài CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đã thực hiện vụ tấn công cảng ở bờ biển Venezuela trong tháng 12. Nguồn tin tiết lộ bến tàu nói trên được băng nhóm Tren de Aragua sử dụng để chất ma túy lên tàu vận chuyển. Theo đó, vụ tấn công đã phá hủy cơ sở và tàu thuyền, tuy nhiên không có người vào thời điểm đó. CIA chưa bình luận về thông tin trên. Khi được hỏi liệu CIA có đứng sau chiến dịch này hay không, ông Trump từ chối xác nhận, chỉ nói rằng ông "biết chính xác là ai làm nhưng không muốn nói ra".

Quân đội Mỹ ngày 29.12 công bố hình ảnh tàu bốc cháy trong vụ tập kích trên biển nhằm vào tàu nghi buôn ma túy ở Thái Bình Dương Ảnh: Quân Đội Mỹ

Tổng thống Trump từng công khai thừa nhận đã cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela. Tuần trước, trên một chương trình phát thanh, ông cũng úp mở về một chiến dịch của Mỹ đã nhằm vào một "cơ sở lớn" tại quốc gia Nam Mỹ này.

Dùng bài "chống khủng bố"

Nếu vụ tập kích bến tàu nói trên được các bên xác nhận, điều này sẽ đánh dấu bước leo thang đáng chú ý trong căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela. Washington lâu nay chủ yếu tập trung vào các cuộc tấn công nhằm vào những tàu bị nghi vận chuyển ma túy trên biển. Mới nhất, quân đội Mỹ ngày 29.12 công bố không kích thêm một tàu như vậy ở Thái Bình Dương. Hãng tin AP cho biết đây là vụ tấn công thứ 30 của Washington nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy trong vài tháng qua, tổng cộng đã có ít nhất 107 người thiệt mạng từ tháng 9.

Hồi tháng 11, Reuters đưa tin Mỹ đang chuẩn bị triển khai một giai đoạn hoạt động mới liên quan đến Venezuela, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tăng cường sức ép đối với chính phủ của Tổng thống Maduro. Khi đó, 2 quan chức Mỹ cho biết các chiến dịch bí mật nhiều khả năng sẽ là bước đi đầu tiên trong làn sóng hành động mới.

Giới quan sát nhận định Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép cho chính quyền Caracas, bằng cách phối hợp giữa chiến dịch công khai tấn công tàu ngoài khơi với các hoạt động bí mật của tình báo trong lãnh thổ Venezuela. CNN cho biết Washington có thể dùng các kế sách "mạnh tay" mà họ từng đối phó khủng bố ở Trung Đông để áp dụng lên các nhóm buôn ma túy. Hồi đầu tháng 12, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố rằng: "Những tên khủng bố ma túy này là al-Qaeda ở tây bán cầu, và chúng tôi sẽ truy lùng chúng với sự chính xác như cách chúng tôi truy lùng al-Qaeda".

Ngoài ra, "lá bài kinh tế" được Mỹ sử dụng là việc phong tỏa, tịch thu các tàu chở dầu bị cấm vận của Venezuela, trong khi dầu mỏ vốn được xem là huyết mạch tài chính của nước này. Chính quyền Tổng thống Maduro lên án các hành động Mỹ có ý định thay đổi chế độ tại Venezuela và muốn "cướp tài nguyên" của nước này.