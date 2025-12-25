Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Ảnh vệ tinh chụp được đội tàu Mỹ có ‘tàu ma’ gần Venezuela

Thụy Miên
Thụy Miên
25/12/2025 20:16 GMT+7

Hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy các tàu chiến của Hải quân Mỹ đang di chuyển trên vùng biển Caribbean, gần Vịnh Venezuela, theo khuôn khổ chiến dịch quân sự có sự tham gia của nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima.

Ảnh vệ tinh chụp được đội tàu Mỹ có ‘tàu ma’ gần Venezuela- Ảnh 1.

Hình ảnh do các vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) cho thấy bóng dáng của tàu MV “Ocean Trader” hôm 24.12

ảnh: esa

Tạp chí Newsweek hôm nay 25.12 dẫn các phân tích tình báo nguồn mở tiết lộ chiến dịch hải quân của các tàu chiến Mỹ gần Venezuela lần này có sự tham gia của tàu MV Ocean Trader, là tàu hỗ trợ tác chiến đặc biệt thường được Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ sử dụng.

Trên mạng xã hội X, tài khoản SA Defensa chuyên phân tích tình báo nguồn mở cho hay các tàu của nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima di chuyển cùng với tàu MV Ocean Trader.

MV Ocean Trader có biệt danh là "tàu ma" do thường xuyên hoạt động mà không bật thiết bị nhận dạng hoặc các dấu hiệu giúp nhận diện thuộc về lực lượng hải quân nào. Con tàu đã được triển khai đến vùng biển Caribbean hồi tháng 9, theo các trang tin về hải quân.

Mỹ đổ thêm các đơn vị đặc nhiệm đến gần Venezuela

Viện Hải quân Mỹ (USNI) cho hay nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima bao gồm các tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale và USS San Antonio, hoạt động bên cạnh 2 khu trục hạm mang theo tên lửa dẫn đường là USS Thomas Hudner và USS Stockdale, cùng tàu tuần duyên mang theo tên lửa dẫn đường USS Lake Erie và USS Gettysburg.

Bên cạnh đó, nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, trong đó có tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford, cũng đang được triển khai ở Caribbean.

Ảnh vệ tinh chụp được đội tàu Mỹ có ‘tàu ma’ gần Venezuela- Ảnh 2.

Hình ảnh do các vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) cho thấy hoạt động của các tàu nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima thuộc hôm 24.12

ảnh: esa

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc tăng cường triển khai quân sự tại khu vực nhằm hỗ trợ nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, bao gồm Chiến dịch Mũi giáo Phương Nam nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu ma túy trái phép.

Từ đầu tháng 9 đến nay, AP ghi nhận Hải quân Mỹ đã thực hiện khoảng 29 vụ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribbean và phía đông Thái Bình Dương, khiến ít nhất 105 người thiệt mạng.

Tin liên quan

Lầu Năm Góc: Trung Quốc muốn đóng thêm 6 tàu sân bay trong 10 năm

Lầu Năm Góc: Trung Quốc muốn đóng thêm 6 tàu sân bay trong 10 năm

Trong báo cáo vừa được Lầu Năm Góc công bố, Trung Quốc đặt mục tiêu đóng thêm 6 tàu sân bay trong vòng 10 năm tới như là một phần của nỗ lực tăng cường đáng kể sức mạnh hải quân.

Hải quân Mỹ công bố tàu chiến mới cho ‘Hạm đội vàng’ của ông Trump

Quân đội Mỹ điều nhiều máy bay đến sát Venezuela giữa căng thẳng?

Khám phá thêm chủ đề

Venezuela tàu chiến mỹ biển Caribbean Nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận