Ảnh vệ tinh chụp được đội tàu Mỹ có ‘tàu ma’ gần Venezuela

Hình ảnh do các vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) cho thấy bóng dáng của tàu MV “Ocean Trader” hôm 24.12 ảnh: esa

Tạp chí Newsweek hôm nay 25.12 dẫn các phân tích tình báo nguồn mở tiết lộ chiến dịch hải quân của các tàu chiến Mỹ gần Venezuela lần này có sự tham gia của tàu MV Ocean Trader, là tàu hỗ trợ tác chiến đặc biệt thường được Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ sử dụng.

Trên mạng xã hội X, tài khoản SA Defensa chuyên phân tích tình báo nguồn mở cho hay các tàu của nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima di chuyển cùng với tàu MV Ocean Trader.

MV Ocean Trader có biệt danh là "tàu ma" do thường xuyên hoạt động mà không bật thiết bị nhận dạng hoặc các dấu hiệu giúp nhận diện thuộc về lực lượng hải quân nào. Con tàu đã được triển khai đến vùng biển Caribbean hồi tháng 9, theo các trang tin về hải quân.

Mỹ đổ thêm các đơn vị đặc nhiệm đến gần Venezuela

Viện Hải quân Mỹ (USNI) cho hay nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima bao gồm các tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale và USS San Antonio, hoạt động bên cạnh 2 khu trục hạm mang theo tên lửa dẫn đường là USS Thomas Hudner và USS Stockdale, cùng tàu tuần duyên mang theo tên lửa dẫn đường USS Lake Erie và USS Gettysburg.

Bên cạnh đó, nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, trong đó có tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R. Ford, cũng đang được triển khai ở Caribbean.

Hình ảnh do các vệ tinh Sentinel-2 của Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) cho thấy hoạt động của các tàu nhóm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima thuộc hôm 24.12

ảnh: esa

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc tăng cường triển khai quân sự tại khu vực nhằm hỗ trợ nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, bao gồm Chiến dịch Mũi giáo Phương Nam nhằm ngăn chặn hoạt động buôn lậu ma túy trái phép.

Từ đầu tháng 9 đến nay, AP ghi nhận Hải quân Mỹ đã thực hiện khoảng 29 vụ tấn công tàu nghi chở ma túy ở vùng biển Caribbean và phía đông Thái Bình Dương, khiến ít nhất 105 người thiệt mạng.