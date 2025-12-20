Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới Quân sự

Hải quân Mỹ công bố tàu chiến mới cho ‘Hạm đội vàng’ của ông Trump

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
20/12/2025 09:37 GMT+7

Quân đội Mỹ vừa công bố kế hoạch chế tạo loại tàu hộ vệ mới, với nhiệm vụ trở thành mắt xích quan trọng cho kế hoạch triển khai 'Hạm đội vàng' của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan công bố về kế hoạch phát triển tàu mới trong video đăng mạng xã hội X ngày 19.12.

“Tôi đã chỉ đạo việc đóng một lớp tàu khu trục mới thuộc Hạm đội Vàng của Tổng thống Trump. Tàu được đóng dựa trên thiết kế đã được chứng minh của Mỹ, tại các xưởng đóng tàu của Mỹ, với chuỗi cung ứng của Mỹ, tập trung vào kết quả duy nhất: cung cấp sức mạnh chiến đấu cho hạm đội một cách nhanh chóng”.

Hải quân Mỹ công bố tàu chiến mới cho ‘Hạm đội vàng’ của ông Trump - Ảnh 1.

Đồ họa thiết kế mẫu tàu hộ vệ mới của Hải quân Mỹ

ẢNH:CHỤP MÀN HÌNH X BỘ TRƯỞNG HẢI QUÂN MỸ

Con tàu mới sẽ dựa trên thiết kế của tàu tuần duyên lớp Legend, đồng thời sẽ thay thế dự án chế tạo tàu hộ vệ lớp Constellation mà Hải quân Mỹ đã hủy bỏ sau nhiều năm chậm tiến độ.

Chiếc tàu đầu tiên thuộc nhóm tàu hộ vệ mới sẽ được đóng tại xưởng đóng tàu của Công ty Huntington Ingalls Industries (HII) của Mỹ. Hải quân Mỹ đặt mục tiêu hạ thủy con tàu vào năm 2028, theo The Wall Street Journal.

Bộ trưởng Phelan tự tin tuyên bố: "Chúng tôi biết thiết kế tàu hộ vệ này hoạt động hiệu quả, chúng tôi biết nó đang vận hành tốt trong hạm đội, và quan trọng nhất, chúng tôi biết cách chế tạo nó".

Ông Trump đã trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch cho hạm đội mới. Tổng thống Mỹ ngày 3.12 đã phê duyệt kế hoạch chế tạo “Hạm đội vàng” của Hải quân Mỹ, và chiếc tàu hộ vệ mới sẽ đóng vai trò mắt xích quan trọng, bảo vệ các tàu lớn và tuyến hàng hải khỏi mối đe dọa từ đối thủ.

Ông Trump mê thiết giáp hạm, chê chiến hạm tàng hình 'xấu xí'

Bộ trưởng Hải quân Phelan cho hay con tàu mới sẽ được phát triển giống với cách quân đội phát triển tàu khu trục lớp Arleigh Burke, đó là xây dựng nhiều công nghệ thông minh ngay từ đầu, sau đó từng bước nâng cấp theo những yêu cầu thực tế, khi công nghệ và các mối đe dọa thay đổi.

Các xưởng đóng tàu tại Mỹ đang gặp thách thức trong việc bàn giao những mẫu tàu chiến đúng hạn, do thiếu nhân lực và gián đoạn chuỗi cung ứng. Dự án đóng tàu lớp Constellation của Mỹ đã phải hủy khi liên tục đội vốn và chậm hoàn tất các hạng mục.

HII cho biết họ có đủ nguồn lực và tự tin để hoàn thành tàu chiến mới vào năm 2028 và sẽ bắt tay vào làm ngay khi chính thức được trao hợp đồng và có phụ tùng.

