Lầu Năm Góc: Trung Quốc muốn đóng thêm 6 tàu sân bay trong 10 năm

Khách tham quan xem mô hình tàu sân bay Phúc Kiến Type 003 tại một hội chợ triển lãm ở Quảng Đông tháng 11.2024 ảnh: reuters

Trong báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc cho Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc đặt mục tiêu sở hữu tổng cộng 9 tàu sân bay vào năm 2035, bao gồm 3 tàu hiện đã đưa vào biên chế là CNS Liêu Ninh, CNS Sơn Đông và CNS Phúc Kiến.

Theo Newsweek, nhận định trên đánh dấu bước thay đổi đáng kể trong đánh giá của Lầu Năm Góc về kế hoạch phát triển tàu sân bay của Trung Quốc. Trong báo cáo năm ngoái, cơ quan này chỉ đề cập rằng "các tàu sân bay tiếp theo sẽ được đóng tiếp" sau khi tàu Phúc Kiến đi vào hoạt động.

Ông Alex Luck, chuyên gia phân tích hải quân ở Úc, đánh giá tuyên bố trên của Lầu Năm Góc là "đáng chú ý". Trên mạng xã hội X, ông nói giới phân tích cho rằng tàu sân bay Type 004 đang được đóng tại xưởng Đại Liên, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy công việc đóng tàu mới bắt đầu tại xưởng Giang Nam. Đây là 2 xưởng tàu đã lần lượt cho ra đời tàu sân bay Sơn Đông và Phúc Kiến.

"Thậm chí khi tìm cách đẩy nhanh tiến độ và (hai xưởng tàu) cùng lúc thực hiện, tôi cũng không thể chắc chắn rằng mục tiêu trên có thể đạt được hay không", ông Luck bình luân.

Trong khi đó, Giáo sư Andrew Erickson của Viện Nghiên cứu Hàng hải Trung Quốc thuộc Trường Cao đẳng Hải quân Mỹ, viết trên X rằng dù Trung Quốc đặt mục tiêu mở rộng đội tàu sân bay của Trung Quốc, điều đó không có nghĩa cả 9 tàu sẽ đều sẵn sàng tác chiến vào năm 2035.

Tàu Type 004 thường được dùng để gọi tàu sân bay thứ tư của Trung Quốc và được dự kiến sẽ là tàu sân bay đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này, theo trang tin quốc phòng The War Zone.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đến nay vẫn chưa chính thức xác nhận việc đóng tàu sân bay mới.