Tổng thống Pháp xác nhận đóng tàu sân bay lớn nhất châu Âu

Phát biểu trước binh sĩ Pháp đồn trú tại căn cứ quân sự ở Abu Dhabi (UAE) ngày 21.12, Tổng thống Macron xác nhận sẽ khởi động dự án đóng tàu sân bay mới, lớn hơn và hiện đại hơn, theo Reuters.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trước các binh sĩ Pháp gần Abu Dhabi ngày 21.12 ẢNH: AFP

Dự án mang tên Tàu sân bay thế hệ mới (PANG), ước tính có kinh phí 10,25 tỉ euro. Chính phủ Pháp dự kiến đưa tàu vào phục vụ từ năm 2038, khi tàu sân bay Charles de Gaulle kết thúc sứ mệnh.

"Quyết định khởi công chương trình lớn này đã được đưa ra trong tuần này", ông Macron nói. Chương trình đóng tàu dự kiến giúp thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước, đặc biệt là các công ty nhỏ và vừa trong sản xuất quốc phòng.

Phần việc liên quan chế tạo bộ phận động cơ hạt nhân đã được tiến hành vào năm 2024 trong khi lệnh chế tạo cuối cùng phải được nêu rõ trong ngân sách năm 2025. Trước đó, Tổng tham mưu trưởng quốc phòng Pháp Fabien Mandon nói sẽ mua hệ thống phóng đẩy máy bay bằng điện từ của Mỹ cho tàu sân bay mới, do hạn chế của việc sản xuất trong nước.

Khi hoàn thành, đó sẽ là tàu sân bay lớn nhất từng được đóng tại châu Âu. Tàu sẽ có lượng giãn nước gần 80.000 tấn, dài khoảng 310 m. Tàu Charles de Gaulle có lượng giãn nước 42.000 tấn và dài 261 m. Tàu mới có thể mang theo 30 chiến đấu cơ và 2.000 người.

Tàu sân bay Charles de Gaulle tại biển Ionia thuộc Địa Trung Hải hồi năm 2022 ẢNH: HẢI QUÂN MỸ

Chương trình PANG sẽ đóng vai trò trung tâm trong năng lực răn đe hạt nhân của Pháp và sẽ thúc đẩy sự tự chủ phòng thủ của châu Âu giữa bối cảnh lo ngại Mỹ giảm cam kết đối với an ninh của cựu lục địa.

Sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU) thì Pháp là quốc gia hạt nhân duy nhất trong khối. Tại châu Âu, ngoài Pháp còn có Anh, Tây Ban Nha và Ý có tàu sân bay. Tuy nhiên, số lượng rất hạn chế so với Mỹ (11 chiếc) và Trung Quốc (3 chiếc). Ngoài các tàu của Mỹ, Charles de Gaulle là tàu sân bay hạt nhân duy nhất trên thế giới, được biên chế vào năm 2001 sau hơn 10 năm được đóng.