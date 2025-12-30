Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump hé lộ Mỹ bắt đầu tấn công trên bộ ở Venezuela?

Văn Khoa
Văn Khoa
30/12/2025 08:59 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29.12 tuyên bố rằng Mỹ đã 'tấn công' một khu vực ở Venezuela được cho là nơi ma túy được chất lên tàu, theo Reuters.

"Đã có một vụ nổ lớn ở khu vực bến cảng nơi chất ma túy lên tàu. Chúng tôi đã tấn công tất cả các tàu, và bây giờ chúng tôi đã tấn công khu vực... đó là khu vực phân phối. Đó là nơi phân phối, và nơi đó không còn tồn tại nữa", ông Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida (Mỹ).

- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida vào ngày 29.12

Ảnh: AFP

Tuyên bố trên của ông Trump đánh dấu lần đầu tiên Washington tiến hành các hoạt động trên bộ ở Venezuela kể từ khi chiến dịch gây áp lực chống lại chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro bắt đầu, theo Reuters. Chính quyền Trump cáo buộc Tổng thống Maduro điều hành một băng nhóm ma túy, nhưng ông Maduro đã bác bỏ cáo buộc này.

Khi được hỏi liệu Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) có thực hiện cuộc tấn công mới nói trên hay không, ông Trump nói: "Tôi không muốn nói điều đó". Trước đó, ông Trump nói rằng ông đã cho phép CIA thực hiện các hoạt động bí mật ở Venezuela.

CIA, Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa công khai bình luận về những phát ngôn mới của ông Trump và từ chối trả lời các câu hỏi của Reuters. Chính phủ Venezuela chưa bình luận về vụ việc do ông Trump mô tả và cũng chưa có báo cáo độc lập nào từ Venezuela về vụ việc này.

Ảnh vệ tinh chụp được đội tàu Mỹ có ‘tàu ma’ gần Venezuela

Sau đó, quân đội Mỹ thông báo trên mạng xã hội X rằng họ đã thực hiện một cuộc tấn công chết người khác vào một tàu ở phía Đông Thái Bình Dương, khiến 2 người thiệt mạng và nâng tổng số người chết trong chiến dịch chống ma túy trên biển của Washington lên ít nhất 107 người, theo AFP.

Mỹ tập trung gây áp lực kinh tế với Venezuela

Mỹ tập trung gây áp lực kinh tế với Venezuela

Reuters ngày 25.12 dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho hay chính phủ Mỹ vừa ra lệnh cho quân đội nước này gần như tập trung vào việc phong tỏa dầu mỏ của Venezuela trong ít nhất 2 tháng tới.

Ảnh vệ tinh chụp được đội tàu Mỹ có 'tàu ma' gần Venezuela

Mỹ bắt thêm tàu dầu ngoài khơi Venezuela; Tổng thống Brazil cảnh báo

Xem thêm bình luận