Mỹ bắt thêm tàu dầu ngoài khơi Venezuela; Tổng thống Brazil cảnh báo

Chính phủ Venezuela hôm 20.12 ra tuyên bố lên án vụ Mỹ "cướp đoạt và bắt cóc" tàu chở dầu lần thứ hai, theo AFP. Tuyên bố này được Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez đăng tải trên mạng xã hội, theo AFP.

Tàu dầu Centuries đã bị Lực lượng tuần duyên Mỹ bắt giữ ngoài khơi Venezuela hôm 20.12 Ảnh: AFP

Trong tuyên bố trên, chính phủ Venezuela còn nhấn mạnh "những hành động này sẽ không thể không bị trừng phạt" và "những người chịu trách nhiệm về những vụ việc nghiêm trọng này sẽ phải trả giá trước công lý và lịch sử về hành vi phạm tội của họ".

Trước đó, chính phủ Mỹ thông báo đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela hôm 20.12. Đây là lần thứ hai trong hai tuần, lực lượng Mỹ chặn bắt một tàu chở dầu trong khu vực, và diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa "các tàu chở dầu bị cấm vận" hướng đến và rời khỏi Venezuela.

Ông Trump không loại trừ chiến tranh với Venezuela, không lo ngại Nga

Tờ The New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên và hai người trong ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela cho hay con tàu mới bị bắt giữ là một tàu chở dầu mang cờ Panama chở dầu của Venezuela, vừa rời Venezuela và đang ở vùng biển Caribbean.

Một bài đăng trên mạng xã hội từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác định đó là tàu Centuries "bị nghi ngờ chở dầu thuộc diện cấm vận của Mỹ".

Mỹ đã và đang xây dựng một lực lượng quân sự lớn ở vùng biển Caribbean trong nhiều tháng qua với mục tiêu đã nêu là chống lại nạn buôn bán ma túy ở Mỹ Latinh, nhưng đặc biệt nhắm vào Venezuela. Hiện có 11 tàu chiến của Mỹ ở vùng biển Caribbean, gồm tàu sân bay lớn nhất thế giới, 1 tàu đổ bộ tấn công, 2 tàu vận tải đổ bộ, 2 tàu tuần dương và 5 tàu khu trục.

Ít nhất 104 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào các tàu bị cáo buộc chở ma túy, dù chính quyền Trump vẫn chưa cung cấp bất kỳ bằng chứng cụ thể nào cho thấy các tàu mà họ nhắm mục tiêu đang vận chuyển ma túy, theo AFP.

Giữa lúc căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva hôm 20.12 cảnh báo rằng hành động quân sự của Mỹ ở Venezuela sẽ gây ra một "thảm họa nhân đạo", theo AFP.

Ông Lula nói rằng "4 thập niên sau chiến tranh Falklands, lục địa Nam Mỹ một lần nữa lại bị ám ảnh bởi sự hiện diện quân sự" của một cường quốc nước ngoài, ý đề cập cuộc xung đột năm 1982 giữa Anh và Argentina về các hòn đảo tranh chấp ở Nam Đại Tây Dương.

"Một cuộc can thiệp vũ trang vào Venezuela sẽ là một thảm họa nhân đạo cho toàn khu vực và là một tiền lệ nguy hiểm cho thế giới", ông Lula cảnh báo. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với cảnh báo của ông Lula.