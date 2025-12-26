Mỹ tập trung gây áp lực kinh tế với Venezuela

Điều này cho thấy Mỹ quan tâm việc sử dụng các biện pháp kinh tế thay vì quân sự nhằm gây áp lực đối với Caracas. "Dù vẫn còn các lựa chọn quân sự, nhưng trọng tâm trước tiên là sử dụng áp lực kinh tế bằng cách thực thi các lệnh cấm vận để đạt được kết quả mà Nhà Trắng mong muốn", theo vị quan chức ẩn danh.

Tàu dầu Centuries bị Tuần duyên Mỹ bắt giữ hôm 20.12 Ảnh: AFP

Người này không giải thích chi tiết việc quân đội Mỹ tập trung "gần như hoàn toàn" vào việc ngăn chặn dầu mỏ của Venezuela có nghĩa là gì. Đến nay, Lầu Năm Góc đã tập trung lực lượng quân sự lớn ở vùng biển Caribbean với hơn 15.000 binh sĩ, một tàu sân bay, 11 tàu chiến khác và nhiều máy bay F-35.

Tổng thống Donald Trump cáo buộc Venezuela là nguồn gốc của ma túy tràn ngập tại Mỹ và chính quyền của ông trong nhiều tháng qua đã tiến hành tấn công các tàu thuyền xuất phát từ Nam Mỹ mà họ cho là đang chở ma túy. Venezuela đã lên án các cuộc tấn công này là những vụ giết người trái pháp luật. Một số quan chức nói rằng Tổng thống Trump đã âm thầm gây áp lực lên Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, theo Reuters.

Mỹ đổ thêm các đơn vị đặc nhiệm đến gần Venezuela

Đến nay, lực lượng Tuần duyên Mỹ đã chặn bắt 2 tàu chở dầu ở vùng Caribbean, cả 2 đều chở đầy dầu thô của Venezuela. Phía Mỹ đang chờ thêm lực lượng để thực hiện vụ bắt giữ thứ 3 nhắm vào một tàu bị cấm vận và không chở hàng có tên là Bella-1.