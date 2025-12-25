Mỹ - Nga chạy đua đặt nhà máy điện hạt nhân trên mặt trăng

Nga đang triển khai kế hoạch cho sứ mệnh mặt trăng trong những năm tới ảnh: reuters

Trong thông báo mới, Tập đoàn vũ trụ liên bang Nga (Roscosmos) đề cập kế hoạch xây nhà máy điện trên mặt trăng vào năm 2036 và ký kết hợp đồng với công ty hàng không vũ trụ Lavochkin Association cho mục tiêu này, theo Reuters hôm 24.12.

Dù không nói rõ nhà máy trong kế hoạch sẽ vận hành điện hạt nhân hay không, Roscosmos cho biết các bên tham gia dự án bao gồm Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom và Viện Kurchatov, cơ sở nghiên cứu hạt nhân hàng đầu của Nga.

Roscosmos cho hay mục tiêu xây nhà máy điện là nhằm cung cấp năng lượng cho chương trình mặt trăng của Nga, bao gồm các xe tự hành, đài quan sát và cơ sở hạ tầng của Trạm Nghiên cứu Mặt trăng Quốc tế Nga – Trung.

"Dự án đánh dấu bước tiến quan trọng hướng đến việc hình thành một trạm khoa học dài hạn trên mặt trăng, cũng như chuyển đổi từ các sứ mệnh đơn lẻ sang một chương trình thăm dò mặt trăng dài hạn", theo Roscosmos.

Nga không phải là quốc gia duy nhất xúc tiến kế hoạch điện hạt nhân như trên. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) vào tháng 8 đã công bố ý định đặt nhà máy điện hạt nhân trên mặt trăng vào quý 1 của năm 2030.

"Chúng ta đang trên đường đua đến mặt trăng, trong cuộc đua với Trung Quốc đến vệ tinh tự nhiên của địa cầu. Và để xây căn cứ ở đây, chúng ta cần năng lượng", Reuters dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy phát biểu hồi tháng 8 khi được hỏi về kế hoạch này.

Bộ trưởng Duffy thừa nhận Mỹ đang tụt lại đằng sau trong cuộc đua này, và năng lượng đóng vai trò quan trọng để cho phép sự sống có thể duy trì trên mặt trăng và từ đó để con người đến sao Hỏa.