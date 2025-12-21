Trái đất có lúc chỉ quay 19 giờ/ngày

Trái đất từng xoay 19 giờ trong suốt 1 tỉ năm ảnh: nasa

Thông thường, tốc độ xoay của trái đất theo thời gian chậm lại do thủy triều xuất phát từ mặt trăng làm tiêu hao năng lượng quay, khiến độ dài ngày tăng dần.

Theo ước tính của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), sự hao mòn năng lượng quay đến từ thủy triều khiến mỗi ngày dài thêm khoảng hai phần ngàn giây sau mỗi thế kỷ, theo earth.com hôm 20.12.

Quá trình xoay của trái đất và độ dài của ngày

Chuyển động quay của trái đất thường xuyên chịu tác động từ nhiều lực khác nhau, trong đó quan trọng nhất là thủy triều từ biển. Lực này tạo ra ma sát thủy triều, và dần tước đoạt năng lượng xoay của hành tinh chúng ta.

Đó là kết luận rút ra từ cuộc nghiên cứu do ông Ross Mitchell, nhà địa vật lý tại Viện Địa chất và Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS), dẫn đầu.

Để kiểm chứng liệu độ dài ngày có thực sự thay đổi hay không, Trưởng nhóm Mitchell và đồng sự đã tổng hợp dữ liệu toàn cầu từ hàng chục ước tính về độ dài của ngày trong quá khứ, dựa trên những bằng chứng lấy từ các lớp đá trầm tích hình thành trong 2,5 tỉ năm qua.

Kết quả cho thấy lịch sử quay của địa cầu phức tạp hơn nhiều so với vẫn tưởng. Thay vì độ dài ngày dần chậm lại, dữ liệu lại ghi nhận những giai đoạn mà độ dài của một ngày gần như không thay đổi.

Theo ông Mitchell, có vẻ như độ dài của ngày duy trì đều đặn khoảng 19 giờ/ ngày vào kéo dài suốt 1 tỉ năm không đổi. Giai đoạn này bắt đầu từ 2 đến 1 tỉ năm trước.

Sau thời gian này, ngày bắt đầu dài ra và tiến dần đến ngưỡng 24 giờ như hiện tại.