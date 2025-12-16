Đã tìm ra tổ tiên duy nhất của mọi loài trên trái đất ảnh: nasa

Trong khi cuộc bùng nổ kỷ Cambri đã kích hoạt những dạng sống phức tạp cách đây khoảng 530 triệu năm, dòng thời gian thực tế trên trái đất kéo dài hơn nhiều. Những năm qua, các nhà khoa học ước tính tổ tiên chung có thể đã xuất hiện khoảng 4 tỉ năm trước, tức chỉ 600 triệu năm sau khi hành tinh của chúng ta được hình thành.

Tuy nhiên, báo cáo mới do đội ngũ các nhà khoa học quốc tế thực hiện đã đẩy lùi khung thời gian đó về xa hơn nữa, phải đến cách đây khoảng 4,2 tỉ năm. Không dừng lại ở đó, họ còn phát hiện một chi tiết thú vị về LUCA.

Báo cáo đăng trên chuyên san Nature Ecology & Evolution viết: "Tổ tiên chung của mọi sự sống dưới dạng tế bào được chứng minh qua mã di truyền phổ quát, cơ chế tổng hợp protein, sự đồng dạng trong cách sắp xếp của bộ 20 axit amin gần như phổ quát và việc sử dụng ATP (phân tử vận chuyển năng lượng) như một nguồn năng lượng chung. Vì vậy, hiểu biết của con người về LUCA ảnh hưởng đến sự hiểu biết của chúng ta về sự tiến hóa ban đầu của sự sống trên trái đất. Vậy thì LUCA là một sinh vật đơn bào hoặc phức tạp? Dạng môi trường sống thời đó của LUCA sống là gì và vào thời điểm nào?"

Tác giả báo cáo Edmund Moody của Đại học Bristol (Anh) cho hay lịch sử tiến hóa của gien vô cùng phức tạp vì thường xuyên xảy ra trao đổi giữa các nhánh tiến hóa. Vì thế, đội ngũ của ông Moody phải vận dụng đến những mô hình tiến hóa phức tạp để lịch sử tiến hóa của gien với các cây phả hệ của các loài.

Sự sống trên trái đất có thể đã đến từ không gian

Thông qua nỗ lực nghiên cứu, họ phát hiện LUCA phải có mặt trên trái đất cách đây 4,2 tỉ năm.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học ước tính trong khi LUCA là một sinh vật đơn giản giống vi khuẩn, nó có thể đã sở hữu một hệ thống miễn dịch, nghĩa là tổ tiên chung đã có năng lực chống chọi trước vi khuẩn cổ đại.