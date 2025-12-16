Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Đã tìm ra tổ tiên duy nhất của mọi loài

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
16/12/2025 11:15 GMT+7

Mọi sự sống trên trái đất đều bắt đầu từ một nơi nào đó trên trái đất, và từ một tổ tiên chung (gọi tắt LUCA), và thực tế này đúng với vạn vật, từ những vi khuẩn nhỏ nhất đến loài cá voi xanh khổng lồ.

Tổ tiên chung của mọi lòai: Khám phá LUCA và hành trình tiến hóa của sự sống - Ảnh 1.

Đã tìm ra tổ tiên duy nhất của mọi loài trên trái đất

ảnh: nasa

Trong khi cuộc bùng nổ kỷ Cambri đã kích hoạt những dạng sống phức tạp cách đây khoảng 530 triệu năm, dòng thời gian thực tế trên trái đất kéo dài hơn nhiều. Những năm qua, các nhà khoa học ước tính tổ tiên chung có thể đã xuất hiện khoảng 4 tỉ năm trước, tức chỉ 600 triệu năm sau khi hành tinh của chúng ta được hình thành.

Tuy nhiên, báo cáo mới do đội ngũ các nhà khoa học quốc tế thực hiện đã đẩy lùi khung thời gian đó về xa hơn nữa, phải đến cách đây khoảng 4,2 tỉ năm. Không dừng lại ở đó, họ còn phát hiện một chi tiết thú vị về LUCA.

Báo cáo đăng trên chuyên san Nature Ecology & Evolution viết: "Tổ tiên chung của mọi sự sống dưới dạng tế bào được chứng minh qua mã di truyền phổ quát, cơ chế tổng hợp protein, sự đồng dạng trong cách sắp xếp của bộ 20 axit amin gần như phổ quát và việc sử dụng ATP (phân tử vận chuyển năng lượng) như một nguồn năng lượng chung. Vì vậy, hiểu biết của con người về LUCA ảnh hưởng đến sự hiểu biết của chúng ta về sự tiến hóa ban đầu của sự sống trên trái đất. Vậy thì LUCA là một sinh vật đơn bào hoặc phức tạp? Dạng môi trường sống thời đó của LUCA sống là gì và vào thời điểm nào?"

Tác giả báo cáo Edmund Moody của Đại học Bristol (Anh) cho hay lịch sử tiến hóa của gien vô cùng phức tạp vì thường xuyên xảy ra trao đổi giữa các nhánh tiến hóa. Vì thế, đội ngũ của ông Moody phải vận dụng đến những mô hình tiến hóa phức tạp để lịch sử tiến hóa của gien với các cây phả hệ của các loài.

Sự sống trên trái đất có thể đã đến từ không gian

Thông qua nỗ lực nghiên cứu, họ phát hiện LUCA phải có mặt trên trái đất cách đây 4,2 tỉ năm.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học ước tính trong khi LUCA là một sinh vật đơn giản giống vi khuẩn, nó có thể đã sở hữu một hệ thống miễn dịch, nghĩa là tổ tiên chung đã có năng lực chống chọi trước vi khuẩn cổ đại.

Tin liên quan

Phát hiện cấu trúc khổng lồ bí ẩn nằm sâu bên dưới đảo Bermuda

Phát hiện cấu trúc khổng lồ bí ẩn nằm sâu bên dưới đảo Bermuda

Các nhà khoa học đã phát hiện một cấu trúc kỳ lạ và có kích thước khổng lồ nằm sâu bên dưới đảo Bermuda ở Đại Tây Dương, khác biệt hoàn toàn so với bất kỳ nơi nào khác trên trái đất.

Thời gian trôi nhanh hơn trên sao Hỏa, làm khó sứ mệnh đưa người tới

Phát hiện 'trường thành' 7.000 năm tuổi dưới biển

Khám phá thêm chủ đề

tổ tiên LUCA Trái đất vi khuẩn cổ đại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận