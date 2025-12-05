Tên của ông Trump được đặt cho Viện Hòa bình Mỹ ẢNH: AP

Hãng Reuters ngày 5.12 đưa tin tên của Tổng thống Donald Trump đã được gắn lên tòa nhà Viện Hòa bình Mỹ ở Washington D.C, trước khi ông chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận nhằm chấm dứt một trong những xung đột kéo dài nhất ở châu Phi.

Động thái trên diễn ra gần 9 tháng sau khi Ban Hiệu quả chính phủ Mỹ (DOGE) tiếp quản tổ chức phi lợi nhuận này và gần như đóng cửa nó.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã đổi tên tòa nhà, thêm tên ông Trump phía trên Viện Hòa bình Mỹ ở bên ngoài, "để phản ánh nhà đàm phán vĩ đại nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta", theo bài đăng trên tài khoản X của bộ này vào ngày 4.12.

Viện Hòa bình Mỹ chính thức gắn tên Tổng thống Donald Trump

"Cảm ơn ông đã đặt một cái tên cho tòa nhà đó", Tổng thống Trump nói với Ngoại trưởng Marco Rubio tại buổi lễ ký kết, đồng thời nói thêm rằng đó là một "vinh dự lớn".

Việc đổi tên này dựa trên những nỗ lực trước đó của tổng thống nhằm tái thiết viện. DOGE đã sa thải nhân viên của tổ chức phi lợi nhuận này vào tháng 3 và bổ nhiệm ban lãnh đạo mới. Một thẩm phán liên bang sau đó đã tuyên bố động thái này là bất hợp pháp, gọi nỗ lực này là "sự chiếm quyền lực trắng trợn".

Tuy nhiên, phần lớn nhân viên đã rời tòa nhà và mất việc thêm một lần nữa, sau khi một tòa phúc thẩm tạm dừng phán quyết trước đó, theo lời bà Liz Callihan, một cựu nhân viên của viện. Bà cho biết tòa nhà phần lớn bỏ trống từ giữa mùa hè, ngoại trừ những nhân viên phụ trách cơ sở vật chất và vận hành.

Khi được hỏi về quyết định gắn tên tổng thống lên tòa nhà, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết viện đã được đổi tên theo tên tổng thống. "Giờ đây, Viện Hòa bình Donald J. Trump, một cái tên vừa đẹp vừa phù hợp với một tổng thống đã chấm dứt 8 cuộc chiến trong chưa đầy một năm, sẽ đứng như một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những gì mà lãnh đạo vững vàng có thể mang lại cho sự ổn định toàn cầu. Chúc mừng thế giới!", bà nói.

Ông Trump (trái) tại lễ ký kết thỏa thuận ẢNH: AP

Thỏa thuận mới

Lời khẳng định rằng ông Trump đã chấm dứt 8 cuộc chiến trong năm nay là điều gây tranh cãi. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi phần lớn các cuộc xung đột mà Tổng thống Trump tuyên bố đã kết thúc có thể thực sự được xem là đã được giải quyết, theo Reuters.

Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo Rwanda cùng CHDC Congo đã ký một thỏa thuận hòa bình vào ngày 5.12, ngay cả khi bạo lực mới bùng phát đặt dấu hỏi cho thỏa thuận nhằm chấm dứt một trong những cuộc chiến kéo dài nhất châu Phi.

Ông Trump cho biết Mỹ cũng đang ký các thỏa thuận về khoáng sản chiến lược với 2 nước, trong lúc ông tiếp Tổng thống Rwanda Paul Kagame và Tổng thống CHDC Congo Felix Tshisekedi tại Washington D.C.

"Họ đã dành rất nhiều thời gian để giết chóc, và giờ họ sẽ dành rất nhiều thời gian để ôm nhau, nắm tay nhau và hưởng lợi kinh tế từ Mỹ, giống như mọi nước khác", ông Trump phát biểu.

Từ trái qua: Tổng thống Rwanda Paul Kagame, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống CHDC Congo Felix Tshisekedi ẢNH: AP

Nhưng hai nhà lãnh đạo châu Phi đều tỏ ra thận trọng hơn, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục diễn ra ở miền đông CHDC Congo, nơi nhóm vũ trang M23 - mà Liên Hiệp Quốc cho rằng được Rwanda hậu thuẫn - đã giành thêm nhiều vị trí trong những tuần gần đây.

"Khi tiến về phía trước sẽ có những thăng trầm, điều đó là không thể phủ nhận", Tổng thống Kagame nói.

Tổng thống Tshisekedi gọi đây là "khởi đầu của một con đường mới, một con đường nhiều thử thách".