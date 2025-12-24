Tổng thống Trump gửi thông điệp cứng rắn đến Venezuela

Hôm qua, quân đội Mỹ thông báo đã thực hiện đòn tấn công sát thương nhắm vào tàu nghi chở ma túy của "các tổ chức khủng bố" tại vùng biển quốc tế ở đông Thái Bình Dương.

Theo thống kê của AP, tính từ đầu tháng 9, Lầu Năm Góc đã tiến hành 29 đợt tấn công tại biển Caribbean và đông Thái Bình Dương, làm ít nhất 105 người thiệt mạng. Chiến dịch nhằm ngăn chặn chất cấm từ Mỹ Latin, đặc biệt là Venezuela đến Mỹ. Tuy nhiên, sau gần 4 tháng triển khai, ông Trump nói sẵn sàng leo thang hành động, cho thấy ý đồ gây sức ép của Washington đối với chính quyền ông Maduro.

Mỹ công kích

Trong buổi họp báo bang Florida ngày 22.12, ông Trump được hỏi rằng liệu chiến dịch chống ma túy và phong tỏa tàu dầu bị cấm vận có phải nhằm ép buộc ông Maduro từ chức. "Tôi nghĩ có lẽ là vậy. Điều đó còn tùy vào ông ta. Nhưng tôi cho rằng sẽ khôn ngoan nếu ông ta làm vậy", ông Trump trả lời. Tiếp đó, Tổng thống Mỹ cảnh báo nếu ông Maduro "chơi cứng rắn, thì đó sẽ là lần cuối cùng ông ta có thể chơi cứng rắn".

Trực thăng Mỹ bay trên tàu dầu Centuries tại biển Caribbean ngày 20.12 Ảnh: Reuters

Đây là lời cảnh báo mới nhất sau vô số lần đe dọa của ông Trump cũng như các quan chức chính phủ Mỹ tung ra đối với ông Maduro. Trước đó, chủ nhân Nhà Trắng nhiều lần nhấn mạnh thời gian cầm quyền của ông Maduro chỉ còn tính bằng ngày, dù ông Maduro mới bắt đầu nhiệm kỳ mới kéo dài 6 năm hồi tháng 1.

Tuần trước, ông Trump ra lệnh phong tỏa toàn bộ tàu dầu bị cấm vận đến và đi khỏi Venezuela với mục đích được cho là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế phụ thuộc chính vào dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ. Hôm 10.12, Tuần duyên Mỹ bắt giữ tàu dầu bị cấm vận mang tên Skipper gần Venezuela và sau đó 10 ngày bắt tiếp tàu Centuries. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết tàu Centuries không bị cấm vận nhưng chở dầu bị cấm vận của Venezuela, theo CNN.

Hiện tại, Tuần duyên Mỹ đang truy bắt tàu dầu thứ 3 ngoài khơi Venezuela. Con tàu mang tên Bella 1, được chính quyền ông Trump miêu tả là thuộc "hạm đội đen" mà Venezuela sử dụng để né tránh lệnh cấm vận. Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem, người quản lý lực lượng tuần duyên, cho biết việc bắt giữ tàu dầu nhằm gửi thông điệp ra thế giới rằng Mỹ sẽ không dung tha những hành động trái phép và ông Maduro cần ra đi.

Venezuela phản pháo

Vài giờ sau những phát ngôn của ông Trump, Tổng thống Maduro phản pháo rằng các lãnh đạo tốt hơn là nên tập trung vào vấn đề kinh tế - xã hội trong nước thay vì can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác. Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil ngày 22.12 đọc trên truyền hình bức thư của Tổng thống Maduro gửi các lãnh đạo khu vực và toàn bộ thành viên LHQ, nhấn mạnh Venezuela mong muốn hòa bình nhưng sẵn sàng bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Trong thư, ông Maduro cáo buộc Mỹ sử dụng lực lượng quân sự ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế và hiến pháp Mỹ, gây tác động tiêu cực lên xuất khẩu năng lượng của Venezuela và gia tăng bất ổn cho thị trường toàn cầu. "Tài nguyên năng lượng không được phép trở thành công cụ cho đối đầu quân sự và sức ép chính trị", ông Maduro nhấn mạnh.

Cùng ngày, ông Yvan Gil điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, trong đó Moscow tái khẳng định sự ủng hộ và đoàn kết hoàn toàn với giới lãnh đạo và nhân dân Venezuela trong bối cảnh hiện tại. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã chỉ trích Mỹ về việc "tùy tiện" bắt tàu nước ngoài, vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế.

Mặt khác, Quốc hội Venezuela ngày 22.12 bước đầu thông qua dự luật hình sự hóa các hành động liên quan việc bắt giữ tàu dầu. Nghị sĩ Giuseppe Alessandrello, người công bố dự luật, nói rằng những người thúc đẩy, đề nghị, ủng hộ, tài trợ hoặc tham gia hành động cướp biển, phong tỏa hoặc các hành động trái phép khác của quốc tế đối với những tổ chức thương mại tại Venezuela, có thể bị phạt tiền và lãnh án tù đến 20 năm.