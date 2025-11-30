Ông Trump điện đàm với ông Maduro?

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro Ảnh: AFP

Nhà Trắng hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Thông tin về cuộc trao đổi xuất hiện trong bối cảnh ông Trump liên tiếp gia tăng áp lực lên Venezuela. Tổng thống Mỹ nhiều lần gọi ông Maduro là "nhà lãnh đạo bất hợp pháp" và cáo buộc ông đứng đầu mạng lưới buôn ma túy Cartel de los Soles.

Ông Trump ngày 27.11 tuyên bố Mỹ sẽ sớm mở rộng chiến dịch trấn áp các đường dây ma túy xuất phát từ Venezuela qua đường bộ, sau khi các chiến dịch trên biển ở Caribbean và Thái Bình Dương từ tháng 9 đã phá hủy hơn 20 xuồng ma túy, khiến ít nhất 83 người thiệt mạng. Trong khi đó, Venezuela cáo buộc việc Mỹ tăng cường lực lượng và hoạt động quân sự thực chất là nỗ lực nhằm lật đổ ông Maduro.