Vì sao chính quyền Trump đặt thêm nhiều máy bay ném bom tàng hình B-2?

Một số máy bay ném bom tàng hình B-2 của Không quân Mỹ đã thả 12 quả bom phá boongke xuống nhà máy làm giàu hạt nhân ngầm Fordow của Iran trong chiến dịch hồi tháng 6. Đến ngày 17.7, NBC News dẫn báo cáo tình báo mới của Mỹ cho rằng cơ sở Fordow bị thiệt hại nặng nề và có khả năng đã bị phá hủy.

Một chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ Ảnh: Không quân Mỹ

"Những chiếc máy bay ném bom B-2 tuyệt đẹp đó đã xóa sổ hoàn toàn nguồn cung cấp hạt nhân tiềm năng của Iran. Chúng tôi vừa đặt hàng thêm rất nhiều máy bay, và lý do chúng tôi làm như thế là vì chúng thực sự đáng kinh ngạc, hoàn toàn vô hình", ông Trump nói với các quân nhân Mỹ hôm 27.11.

B-2 được đưa vào phục vụ từ thập niên 1990 và tính nay, Không quân Mỹ vận hành còn 20 chiếc, theo Đài Fox News. B-2 đang giữ vị trí oanh tạc cơ đắt nhất thế giới khi Mỹ đã tiêu tốn hơn 44 tỉ USD cho chương trình phát triển loại máy bay này.

Theo Không quân Mỹ, B-2, do tập đoàn Northrop Grumman sản xuất, "mang lại hỏa lực khổng lồ, trong một thời gian ngắn, ở bất cứ đâu trên toàn cầu thông qua hệ thống phòng thủ bất khả xâm phạm trước đây". Khả năng tàng hình mang lại cho B-2 năng lực thực hiện những điều mà các máy bay ném bom khác của Mỹ như B-52 và B-1 không làm được.

Mỹ đang phát triển máy bay ném bom tàng hình mới là B-21 Raider và mẫu máy bay này đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào tháng 11.2023.