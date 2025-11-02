Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump yêu cầu Bộ Chiến tranh Mỹ chuẩn bị hành động quân sự ở Nigeria

Văn Khoa
Văn Khoa
02/11/2025 07:13 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.11 thông báo đã yêu cầu Bộ Chiến tranh Mỹ chuẩn bị cho khả năng hành động quân sự 'nhanh chóng' ở Nigeria nếu quốc gia Tây Phi này không trấn áp được nạn sát hại người Cơ đốc giáo.

Thông báo trên được Tổng thống Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social. Ông viết rằng nếu Washington gửi quân đến, lực lượng Mỹ sẽ "nổ súng để tiêu diệt hoàn toàn những kẻ khủng bố Hồi giáo đang gây ra những tội ác khủng khiếp này", theo Reuters. Hôm 31.10, ông Trump nói rằng "hàng ngàn người theo Cơ đốc giáo" đã bị những kẻ Hồi giáo cực đoan sát hại ở Nigeria, nhưng ông không đưa ra chi tiết.

Ông Trump yêu cầu Bộ Chiến tranh Mỹ chuẩn bị hành động quân sự ở Nigeria- Ảnh 1.

Quân nhân Nigeria tham gia cuộc diễn tập hàng hải đầu tiên do quân đội Mỹ tổ chức theo chương trình Flintlocknhằm tăng cường kỹ năng cho các lực lượng Tây Phi, ở Sogakope (Ghana) ngày 10.3.2023

Ảnh: Reuters

Ông Trump còn viết trên Truth Social rằng chính phủ Mỹ sẽ ngay lập tức ngừng mọi viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria. Ông Trump gọi Nigeria là "quốc gia đáng hổ thẹn" và cảnh báo chính phủ nước này phải hành động nhanh chóng. "Nếu chúng tôi tấn công, việc này sẽ nhanh chóng, tàn bạo và ngọt ngào, giống như những tên hung bạo khủng bố đã tấn công những người Cơ đốc giáo yêu mến của chúng tôi!", ông viết.

Chính phủ Nigeria chưa có phản ứng ngay lập tức nào trước lời đe dọa hành động quân sự của ông Trump. Nhà Trắng cũng chưa có bình luận gì về thời điểm Mỹ có thể tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào, theo Reuters.

Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo trên một ngày sau khi chính quyền của ông đưa Nigeria trở lại danh sách "các quốc gia đặc biệt quan ngại" mà Washington cho là đã vi phạm tự do tôn giáo.

Trước khi ông Trump đăng tải lời đe dọa tấn công trên Truth Social, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu hôm 1.11 đã bác bỏ những cáo buộc không khoan dung tôn giáo và nhấn mạnh những nỗ lực của đất nước này trong việc bảo vệ tự do tôn giáo.

Trong một tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Nigeria cam kết tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực và hy vọng Washington sẽ vẫn là một đồng minh thân cận, đồng thời tuyên bố "sẽ tiếp tục bảo vệ tất cả công dân, bất kể chủng tộc, tín ngưỡng hay tôn giáo".

