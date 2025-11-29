Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump tuyên bố sẽ hủy mọi sắc lệnh do ông Biden ký bằng bút tự động

Khánh An
Khánh An
29/11/2025 08:45 GMT+7

Tổng thống Trump tuyên bố rằng bất kỳ văn bản nào do cựu Tổng thống Joe Biden ký bằng bút ký tự động (autopen), chiếm khoảng 92%, đều bị chấm dứt và không còn hiệu lực.

Trump tuyên bố hủy sắc lệnh Biden ký bằng autopen , gây tranh cãi lớn - Ảnh 1.

Tổng thống Trump phát biểu tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida hôm 27.11

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 29.11 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tất cả các văn bản được ký bằng bút tự động (autopen) dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden đều bị "chấm dứt hiệu lực", trong một động thái chưa rõ cơ sở pháp lý.

Ông Trump nhiều lần tìm cách khơi lên sự bức xúc về việc cựu Tổng thống Biden bị cáo buộc dùng bút tự động để ký lệnh ân xá, sắc lệnh hành pháp và các văn bản khác, đồng thời cáo buộc ông Biden không đủ sáng suốt để điều hành khi còn tại vị.

"Bất kỳ văn bản nào do ông Joe Biden ký bằng bút tự động, chiếm khoảng 92%, đều bị chấm dứt và không còn hiệu lực", ông Trump viết trên mạng xã hội.

"Tôi hủy toàn bộ các sắc lệnh hành pháp và mọi thứ khác không được chính ông Biden ký trực tiếp, vì những người vận hành bút tự động đã làm điều đó bất hợp pháp", theo Tổng thống đương nhiệm.

Autopen là thiết bị được thiết kế để tự động sao chép chữ ký tay, thường được sử dụng bởi các chính trị gia, lãnh đạo và người nổi tiếng để ký số lượng lớn tài liệu. Theo tờ The Economic Times, các chuyên gia pháp lý thường khẳng định tính hợp lệ của những chữ ký như vậy.

Nhiều hệ thống bút tự động đã được các tổng thống trước đây sử dụng, nhưng ông Trump cho rằng việc sử dụng dưới thời ông Biden chứng tỏ tổng thống khi đó bị suy giảm trí tuệ và không kiểm soát được Nhà Trắng.

Ông Biden 82 tuổi khi rời nhiệm sở, còn ông Trump dự kiến kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1.2029, khi ông 83 tuổi.

Nhà bình luận pháp lý bảo thủ Ed Whelan cho biết trên mạng xã hội rằng ông Trump có quyền hủy bỏ các sắc lệnh hành pháp dù ông Biden có ký trực tiếp hay không.

"Nhưng ông ấy không có quyền tự do tương tự đối với mọi thứ khác (ví dụ: dự luật do Quốc hội ban hành, các lệnh ân xá) mà ông Biden chỉ đạo ký bằng bút tự động", theo ông Whelan.

Ông Trump treo ảnh giễu ông Biden trên ‘Đại lộ Danh vọng Tổng thống’ ở Nhà Trắng

Bộ Tư pháp Mỹ năm 2005 từng tuyên bố tổng thống không cần phải ký dự luật bằng tay và có thể chỉ đạo một quan chức "để gắn chữ ký của tổng thống lên dự luật đó, ví dụ bằng bút tự động".

Năm 2011, tờ The New York Times đưa tin ông Barack Obama trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên ký dự luật bằng bút tự động khi đang ở châu Âu. Các phiên bản giấy vẫn thỉnh thoảng được chuyển tới bằng máy bay để tổng thống ký.

Trong những ngày cuối nhiệm kỳ, ông Biden ban hành các lệnh ân xá cho những người bị ông Trump nhắm tới, bao gồm cả con trai của Biden, các nghị sĩ điều tra ông Trump, một tướng quân đội từng chỉ trích ông Trump và chuyên gia hàng đầu về Covid-19 của nước này.

Mỹ rà soát toàn diện chương trình tị nạn dưới thời ông Biden

Mỹ rà soát toàn diện chương trình tị nạn dưới thời ông Biden

Bên cạnh việc lần lượt chấm dứt quy chế bảo hộ cho người tị nạn một số nước, Nhà Trắng lên kế hoạch xem xét toàn diện chương trình này khi ông Joe Biden làm Tổng thống Mỹ (giai đoạn từ tháng 1.2021 - 1.2025).

Cựu Tổng thống Biden phải xạ trị chữa ung thư

Bà Harris chỉ trích quyết định tái tranh cử của ông Biden

Trump biden sắc lệnh autopen bút tự động tổng thống mỹ Barack Obama
