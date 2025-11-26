Mỹ rà soát toàn diện chương trình tị nạn dưới thời ông Biden

Trong một động thái mới nhằm vào chương trình tiếp nhận dân tị nạn đến Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump chuẩn bị xúc tiến việc rà soát toàn bộ người nhập cảnh vào Mỹ theo quy chế tị nạn dưới thời chính quyền ông Biden, theo AP và Reuters dẫn một bản ghi nhớ nội bộ.

Ngừng xét thẻ xanh, phỏng vấn lại

Bản ghi nhớ có chữ ký của ông Joseph Edlow, Giám đốc Sở Di trú và nhập tịch Mỹ (USCIS), và ký ngày 21.11. Nội dung nêu rõ việc tiếp nhận người tị nạn dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đã ưu tiên cho "tính cấp bách" và "số lượng", thay vì tập trung vào khâu "kiểm tra và sàng lọc chi tiết". Vì lý do đó, phía USCIS sẽ tiến hành chiến dịch thẩm định toàn diện và "phỏng vấn lại tất cả dân tị nạn đến Mỹ từ ngày 20.1.2021 - 20.2.2025", theo thông tin từ AP.

Một điểm tập trung di dân vào Mỹ từ hướng biên giới Mexico ở khu San Ysidro gần San Diego (bang California) Ảnh: Reuters

"USCIS sẵn sàng thực thi pháp luật và đảm bảo rằng chương trình tị nạn không bị lạm dụng", Giám đốc USCIS Edlow viết trong bản ghi nhớ. Tài liệu nêu rõ trong vòng 3 tháng USCIS sẽ công bố danh sách những người cần phải phỏng vấn lại. Bản ghi nhớ cũng kèm theo chỉ đạo ngừng ngay chương trình cấp thẻ xanh cho người tị nạn đến Mỹ trong khoảng thời gian trên.

Nếu trong quá trình rà soát, cơ quan này xác định một người không đủ điều kiện nhập cảnh theo quy chế tị nạn, người đó sẽ "không có quyền kháng cáo". Tuy nhiên, nếu cá nhân này bị chuyển sang diện thi hành thủ tục trục xuất và phải trình diện trước tòa án di trú, họ có thể trình bày trường hợp của mình tại tòa. Bản ghi nhớ cũng nói rõ ngay cả những người đã được cấp thẻ xanh cũng sẽ bị rà soát lại.

USCIS dự kiến sẽ công bố danh sách ưu tiên những đối tượng phỏng vấn lại trong vòng 90 ngày tới, theo Giám đốc Edlow. USCIS, Bộ An ninh nội địa Mỹ và Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin do phía báo chí tiếp cận liên quan đến việc thi hành kế hoạch trên.

Gần 200.000 người nằm trong diện phỏng vấn lại

AP cảnh báo động thái trên nhiều khả năng sẽ gây nên sự hoang mang, sợ hãi trong số gần 200.000 người tị nạn tại Mỹ trong thời gian này. Theo số liệu của USCIS, chính quyền Tổng thống Biden tổng cộng cho vào Mỹ 185.640 dân tị nạn từ tháng 10.2021 - 9.2024. Số người tị nạn nhập cảnh Mỹ trong năm ngoái đã vượt mốc 100.000, với những nhóm lớn nhất đến từ CHDC Congo, Afghanistan, Venezuela và Syria.

Sau khi ông Trump quay lại Nhà Trắng hồi tháng 2, chính quyền Washington đã tạm đình chỉ từ đầu năm nay và sau đó giới hạn tiếp nhận chỉ 7.500 người tị nạn, chủ yếu là người Nam Phi da trắng. Đây là con số thấp kỷ lục kể từ khi chương trình được thành lập năm 1980. Từ đầu năm đến nay, chính quyền Tổng thống Trump đẩy mạnh thực thi di trú như một phần trong cam kết gia tăng việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp.

Đồng thời, USCIS được dự báo sẽ đối mặt những thách thức pháp lý đến từ nhóm bảo vệ cho quyền lợi của người tị nạn. Một số tổ chức đã lên tiếng chỉ trích thái độ của Washington đối với những người đang nỗ lực xây dựng một cuộc đời mới ở Mỹ.

Ông Sharif Aly, Chủ tịch Dự án hỗ trợ người tị nạn quốc tế (trụ sở tại TP.New York, bang New York, Mỹ), chỉ ra người tị nạn thuộc nhóm "dân nhập cư đã được kiểm tra nghiêm ngặt nhất ở Mỹ". Họ thường phải chờ đợi nhiều năm mới có thể nhập cảnh Mỹ. Sau 1 năm ở nước này, dân tị nạn được yêu cầu nộp đơn xin thẻ xanh và phải thêm 5 năm nữa mới được đăng ký thi quốc tịch. Cũng theo ông Aly, việc rà soát lại những người đã sinh sống hòa bình tại Mỹ trong những năm qua là hành vi lãng phí tài nguyên chính phủ ở mức độ khổng lồ.