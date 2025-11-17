Anh sẽ cắt giảm mạnh biện pháp bảo vệ người tị nạn

Đây là kế hoạch mới nhằm giảm số người nhập cư bất hợp pháp và đối phó phe cực hữu. Kế hoạch này được công bố trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer đang chịu áp lực từ sự ủng hộ ngày càng tăng dành cho đảng cánh hữu chống nhập cư là đảng Cải cách Vương quốc Anh, theo AFP.

Người biểu tình thể hiện ủng hộ người tị nạn trong cuộc tuần hành ở Birmingham (Anh) vào tháng 9.2024 ẢNH: AFP

Hiện tại, những người được cấp quy chế tị nạn có thời hạn 5 năm, sau đó họ có thể nộp đơn xin ở lại vô thời hạn và cuối cùng là nhập tịch. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Anh thông báo sẽ cắt giảm thời hạn quy chế tị nạn xuống còn 30 tháng. Bộ Nội vụ Anh thông báo thêm sự bảo vệ này sẽ được "xem xét thường xuyên" và người tị nạn sẽ bị buộc phải trở về nước sau khi được cho là an toàn.

Bộ Nội vụ Anh còn dự định yêu cầu người tị nạn đã được cấp quy chế tị nạn phải chờ 20 năm mới nộp đơn xin được phép cư trú lâu dài, thay vì chỉ chờ sau 5 năm như hiện nay. Ngoài ra, trách nhiệm pháp lý hỗ trợ người xin tị nạn, được đưa vào luật năm 2005, sẽ bị bãi bỏ, theo Bộ Nội vụ Anh.

Kế hoạch mới sẽ được Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood trình lên quốc hội trong ngày 17.11. Bộ Nội vụ Anh gọi đây là "cuộc cải cách lớn nhất về chính sách tị nạn trong thời hiện đại", cho rằng những cải cách này sẽ làm giảm sức hấp dẫn đối với người di cư bất hợp pháp đến Anh, và giúp việc trục xuất đối tượng này một cách dễ dàng hơn.