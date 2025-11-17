Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Anh sẽ cắt giảm mạnh biện pháp bảo vệ người tị nạn

Văn Khoa
Văn Khoa
17/11/2025 06:00 GMT+7

Chính phủ Anh ngày 16.11 thông báo sẽ cắt giảm mạnh các biện pháp bảo vệ người tị nạn và chấm dứt những lợi ích được cấp cho người xin tị nạn.

Đây là kế hoạch mới nhằm giảm số người nhập cư bất hợp pháp và đối phó phe cực hữu. Kế hoạch này được công bố trong bối cảnh Thủ tướng Anh Keir Starmer đang chịu áp lực từ sự ủng hộ ngày càng tăng dành cho đảng cánh hữu chống nhập cư là đảng Cải cách Vương quốc Anh, theo AFP.

- Ảnh 1.

Người biểu tình thể hiện ủng hộ người tị nạn trong cuộc tuần hành ở Birmingham (Anh) vào tháng 9.2024

ẢNH: AFP

Hiện tại, những người được cấp quy chế tị nạn có thời hạn 5 năm, sau đó họ có thể nộp đơn xin ở lại vô thời hạn và cuối cùng là nhập tịch. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Anh thông báo sẽ cắt giảm thời hạn quy chế tị nạn xuống còn 30 tháng. Bộ Nội vụ Anh thông báo thêm sự bảo vệ này sẽ được "xem xét thường xuyên" và người tị nạn sẽ bị buộc phải trở về nước sau khi được cho là an toàn.

Bộ Nội vụ Anh còn dự định yêu cầu người tị nạn đã được cấp quy chế tị nạn phải chờ 20 năm mới nộp đơn xin được phép cư trú lâu dài, thay vì chỉ chờ sau 5 năm như hiện nay. Ngoài ra, trách nhiệm pháp lý hỗ trợ người xin tị nạn, được đưa vào luật năm 2005, sẽ bị bãi bỏ, theo Bộ Nội vụ Anh.

Kế hoạch mới sẽ được Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood trình lên quốc hội trong ngày 17.11. Bộ Nội vụ Anh gọi đây là "cuộc cải cách lớn nhất về chính sách tị nạn trong thời hiện đại", cho rằng những cải cách này sẽ làm giảm sức hấp dẫn đối với người di cư bất hợp pháp đến Anh, và giúp việc trục xuất đối tượng này một cách dễ dàng hơn. 

Tin liên quan

Chuyện ở Caribbean: Khi Anh, Pháp không đứng về phía Mỹ

Chuyện ở Caribbean: Khi Anh, Pháp không đứng về phía Mỹ

Anh và Pháp là hai thành viên NATO và G7 đầu tiên công khai thể hiện quan điểm bất bình và phản đối việc Mỹ tiến hành nhiều cuộc không kích vào tàu thuyền ở vùng biển Caribbean và Nam Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

Người tị nạn Người nhập cư biện pháp cắt giảm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận