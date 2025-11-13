Thẩm phán Mỹ ra lệnh thả hàng trăm người nhập cư không giấy tờ

Thẩm phán liên bang Mỹ Jeffrey Cummings đã ra lệnh thả những người nhập cư bị giam giữ nếu họ không bị xem là mối đe dọa an ninh trong khi chờ đợi kết quả xem xét thủ tục nhập cư. Lệnh này áp dụng cho những người di cư bị bắt giữ mà không có lệnh bắt giữ và không có lý do chính đáng, theo tờ Chicago Tribune.

Cảnh sát liên bang đẩy lùi người biểu tình khi người di cư bị đưa vào một trung tâm giam giữ người nhập cư vào ngày 12.9 tại làng Broadview, cách trung tâm thành phố Chicago thuộc bang Illinois (Mỹ) 19 km về phía tây Ảnh: AFP

Thẩm phán Cummings sẽ cho phép những người bị giam giữ được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1.500 USD, kèm theo một số hình thức giám sát, trong đó có vòng đeo chân điện tử.

Những người thuộc diện sẽ được thả nói trên nằm trong số hàng ngàn người nhập cư bị bắt trong các cuộc đột kích nhập cư ở khu vực Chicago được gọi là "Chiến dịch Midway Blitz". Nhiều người trong số những người bị bắt đã bị trục xuất hoặc đồng ý rời khỏi Mỹ một cách tự nguyện.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã lên án phán quyết của thẩm phán Cummings. "Giờ đây, một thẩm phán... đang đặt mạng sống của người Mỹ vào tình thế nguy hiểm trực tiếp bằng cách ra lệnh thả 615 người nhập cư bất hợp pháp trở về cộng đồng", DHS viết trên mạng xã hội X.

Hơn 2 triệu người nhập cư đã rời Mỹ, thêm 600.000 người sắp bị trục xuất

Thẩm phán Cummings đưa ra phán quyết trên để đáp lại đơn kiện từ Trung tâm Tư pháp Di trú quốc gia và Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ, cáo buộc làn sóng bắt giữ người nhập cư là bất hợp pháp.

Quyết định mới của thẩm phán Cummings là bước lùi mới nhất trong chiến dịch trấn áp nhập cư của Tổng thống Trump tại Chicago, thành phố lớn thứ ba của Mỹ, theo AFP.

Ông Trump đã ra lệnh điều hàng trăm thành viên thuộc Vệ binh Quốc gia đến thành phố do đảng Dân chủ điều hành này để chống tội phạm và hỗ trợ các nỗ lực liên quan nhập cư, nhưng việc triển khai này đã bị các tòa án liên bang chặn lại.