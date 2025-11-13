Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thẩm phán Mỹ ra lệnh thả hàng trăm người nhập cư không giấy tờ

Văn Khoa
Văn Khoa
13/11/2025 09:13 GMT+7

Một thẩm phán liên bang Mỹ ngày 12.11 đã ra lệnh thả hàng trăm người nhập cư không có giấy tờ bị bắt tại thành phố Chicago trong chiến dịch trấn áp của chính quyền Tổng thống Donald Trump, theo AFP.

Thẩm phán liên bang Mỹ Jeffrey Cummings đã ra lệnh thả những người nhập cư bị giam giữ nếu họ không bị xem là mối đe dọa an ninh trong khi chờ đợi kết quả xem xét thủ tục nhập cư. Lệnh này áp dụng cho những người di cư bị bắt giữ mà không có lệnh bắt giữ và không có lý do chính đáng, theo tờ Chicago Tribune.

- Ảnh 1.

Cảnh sát liên bang đẩy lùi người biểu tình khi người di cư bị đưa vào một trung tâm giam giữ người nhập cư vào ngày 12.9 tại làng Broadview, cách trung tâm thành phố Chicago thuộc bang Illinois (Mỹ) 19 km về phía tây

Ảnh: AFP

Thẩm phán Cummings sẽ cho phép những người bị giam giữ được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1.500 USD, kèm theo một số hình thức giám sát, trong đó có vòng đeo chân điện tử.

Những người thuộc diện sẽ được thả nói trên nằm trong số hàng ngàn người nhập cư bị bắt trong các cuộc đột kích nhập cư ở khu vực Chicago được gọi là "Chiến dịch Midway Blitz". Nhiều người trong số những người bị bắt đã bị trục xuất hoặc đồng ý rời khỏi Mỹ một cách tự nguyện.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đã lên án phán quyết của thẩm phán Cummings. "Giờ đây, một thẩm phán... đang đặt mạng sống của người Mỹ vào tình thế nguy hiểm trực tiếp bằng cách ra lệnh thả 615 người nhập cư bất hợp pháp trở về cộng đồng", DHS viết trên mạng xã hội X.

Hơn 2 triệu người nhập cư đã rời Mỹ, thêm 600.000 người sắp bị trục xuất

Thẩm phán Cummings đưa ra phán quyết trên để đáp lại đơn kiện từ Trung tâm Tư pháp Di trú quốc gia và Liên đoàn Tự do dân sự Mỹ, cáo buộc làn sóng bắt giữ người nhập cư là bất hợp pháp.

Quyết định mới của thẩm phán Cummings là bước lùi mới nhất trong chiến dịch trấn áp nhập cư của Tổng thống Trump tại Chicago, thành phố lớn thứ ba của Mỹ, theo AFP.

Ông Trump đã ra lệnh điều hàng trăm thành viên thuộc Vệ binh Quốc gia đến thành phố do đảng Dân chủ điều hành này để chống tội phạm và hỗ trợ các nỗ lực liên quan nhập cư, nhưng việc triển khai này đã bị các tòa án liên bang chặn lại.

Tin liên quan

Nhà Trắng tung 'nắm đấm' mới vào dân nhập cư lậu

Nhà Trắng tung 'nắm đấm' mới vào dân nhập cư lậu

Sau Washington D.C và Los Angeles, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục mở rộng nỗ lực trấn áp tội phạm nhập cư lậu tại Chicago.

Anh xem xét đưa dân nhập cư lậu vào khu quân sự

Tổng thống Trump ra lệnh chấm dứt tạm phóng thích dân nhập cư trái phép

Khám phá thêm chủ đề

người di cư Mỹ Trump Chicago
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận