Mỹ giới hạn 7.500 người tị nạn mỗi năm, ưu tiên người da trắng Nam Phi

Theo AP ngày 31.10, động thái của chính quyền ông Trump cũng đánh dấu sự thay đổi lớn trong chính sách tị nạn của Mỹ - vốn lâu nay được coi là biểu tượng của tinh thần nhân đạo và chào đón người chạy trốn chiến tranh, đàn áp. Đây là mức giảm mạnh so với trần 125.000 người được đặt ra dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh CEO APEC 2025 tại Gyeongju, Hàn Quốc ngày 30,10.2025 ẢNH: REUTERS

Sự thay đổi trên cũng đồng nghĩa với việc chính quyền Tổng thống Trump sẽ tăng cường thực thi luật nhập cư tại các thành phố, biên giới và cửa khẩu.

Theo thông báo trên Công báo liên bang Mỹ, việc Mỹ tiếp nhận 7.500 người tị nạn trong năm ngân sách 2026 (bắt đầu từ 1.10.2025) được cho là "hợp lý vì lý do nhân đạo hoặc lợi ích quốc gia".

Thông báo không nêu cụ thể các nhóm cụ thể nào khác được tiếp nhận ngoài người Nam Phi da trắng (còn được gọi là Afrikaner). Thông báo cho hay "những nạn nhân của sự phân biệt đối xử bất hợp pháp hoặc bất công tại quê hương của họ" cũng có thể được xem xét.

Trước đó, AP dẫn nguồn thạo tin cho hay Nhà Trắng đang ưu tiên người Nam Phi da trắng trong danh sách tiếp nhận mới, phù hợp với chính sách hạn chế nhập cư mà chính quyền Tổng thống Trump coi là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và thị trường việc làm.

Động thái mới nhất từ chính quyền ông Trump được xem là một đòn giáng mới vào chương trình tái định cư người tị nạn vốn được lưỡng đảng Mỹ ủng hộ trong nhiều thập niên.

Bà Krish O'Mara Vignarajah, Giám đốc điều hành tổ chức hỗ trợ người tị nạn Global Refuge (Mỹ), nhận định: "Quyết định này không chỉ hạ thấp giới hạn tiếp nhận người tị nạn mà còn làm giảm uy tín đạo đức của chúng tôi. Việc tập trung phần lớn số người được tiếp nhận vào một nhóm sẽ làm suy yếu mục đích cũng như uy tín của chương trình".