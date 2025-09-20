Ông Trump chính thức tung 'thẻ vàng nhập cư' trị giá từ 1 triệu USD

Tấm thẻ có hình chân dung Tổng thống Trump, tượng Nữ thần Tự do và lá cờ Mỹ dưới nền vàng, với dòng chữ "TRUMP GOLD CARD" (Thẻ vàng Trump), theo Fox News.

"Đã quá lâu rồi, chúng ta đã phải chứng kiến hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào đất nước, và hệ thống nhập cư của chúng ta đã bị phá vỡ. Do vậy, đã đến lúc người dân Mỹ và người đóng thuế Mỹ được hưởng lợi từ hệ thống nhập cư hợp pháp", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) chuẩn bị ký sắc lệnh ban hành thẻ vàng nhập cư tại Nhà Trắng ngày 19.9.2025, với sự có mặt của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ẢNH: AP

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick ngày 19.9 cho biết thẻ vàng sẽ thay thế các chương trình thị thực EB-1 và EB-2 hiện tại dành cho những người "có giá trị đặc biệt" đối với Mỹ. Ông Lutnick cho biết nước này dự kiến ban đầu sẽ cung cấp 80.000 thẻ vàng, nhưng sẽ tiếp tục đánh giá mô hình này và có thể tiến tới thay thế một số diện thị thực hiện nay.

Bộ trưởng Lutnick cho biết thẻ vàng tương tự như mô hình thẻ xanh, và cá nhân sẽ phải đóng thuế toàn cầu giống như công dân hoặc thường trú nhân Mỹ. Cá nhân sẽ phải trả 1 triệu USD cho thẻ vàng, và 2 triệu USD cho các công ty tài trợ cho nhân viên. Ngoài ra còn có phí thẩm định 15.000 USD.

Theo trang web, người nộp đơn sẽ nộp tài liệu và trả phí xử lý không hoàn lại, sau đó Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ sẽ tiến hành điều tra nhanh chóng. Tiếp theo giới chức Mỹ sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch sâu rộng và thẩm tra người có khả năng sở hữu thẻ. Các bên quan tâm có thể đăng ký "quyền ưu tiên độc quyền" trên trang web chính thức trumpcard.gov.

"Chúng tôi dự đoán Thẻ vàng Trump sẽ tạo ra hơn 100 tỉ USD rất nhanh chóng. Số tiền này sẽ được sử dụng để giảm thuế, các dự án thúc đẩy tăng trưởng và trả nợ cho đất nước", theo lãnh đạo Nhà Trắng.

Cận cảnh "Thẻ vàng Trump" được trưng bày tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng ngày 19.9.2025 ẢNH: REUTERS

Thông báo trên là chỉ dấu mới nhất trong một loạt hành động của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tăng nguồn thu cho Bộ Tài chính Mỹ theo những cách mới mẻ và thường chưa từng có tiền lệ, theo Politico.

Thẻ vàng được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang siết chặt các hình thức nhập cư khác - cả hợp pháp lẫn bất hợp pháp.

Thẻ vàng Trump đã có bao nhiêu người đặt mua?

Ngoài việc nhắm mục tiêu vào người nhập cư không có giấy tờ, chính quyền ông Trump còn hạn chế các chương trình Quy chế bảo vệ tạm thời (TTS) và ân xá nhân đạo. Ngày 19.9, Mỹ cũng đã siết chặt chương trình H-1B của quốc gia - được thiết kế cho người lao động trong các ngành có tay nghề hoặc chuyên môn - bằng cách bổ sung mức phí mới 100.000 USD để hạn chế tình trạng lạm dụng.