Ông Trump khoe thẻ vàng nhập cư 5 triệu USD in hình chân dung

Trong buổi tiếp xúc báo chí trên chuyên cơ Không lực Một ngày 3.4, Tổng thống Trump đã giới thiệu chiếc thẻ vàng được in mệnh giá 5 triệu USD. Trên thẻ màu vàng còn được để tên “Thẻ Trump”, in chân dung ông Trump và chữ ký tổng thống, ngoài ra còn hình ảnh con đại bàng và tượng Nữ thần tự do, The Independent đưa tin.

Ông Trump giới thiệu thẻ vàng nhập cư với báo chí ngày 3.4 ẢNH: REUTERS

Đây được xem là tấm thẻ đại diện cho chính sách mới của chính quyền Tổng thống Trump. Hồi cuối tháng 2, ông Trump nói sẽ ra mắt thẻ vàng để thay thế chương trình cấp “thẻ xanh”, hay thị thực EB-5 cho những nhà đầu tư vào Mỹ.

“Với 5 triệu USD, tấm thẻ này có thể thuộc về bạn. Đây là thẻ vàng, hay thẻ Trump”, ông Trump nói với phóng viên ngày 3.4. Khi được hỏi ai là người mua đầu tiên, ông chủ Nhà Trắng đáp rằng: “Đó là tôi”. Ông nêu thêm sẽ chính thức phát hành thẻ trong chưa đầy 2 tuần nữa.

Hồi tháng 3, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết đã có 1.000 đơn đặt mua thẻ vàng, giúp Mỹ thu về 5 tỉ USD.

Mỹ đã áp dụng chương trình thị thực EB-5 kể từ năm 1990, do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) quản lý, nhằm kích thích nền kinh tế Mỹ thông qua tạo việc làm và đầu tư vào Mỹ. Các nhà đầu tư đủ quy định có thể sở hữu thẻ xanh để trở thành thường trú nhân tại Mỹ.

Tổng thống Trump nhấn mạnh người mua thẻ vàng có thể được hưởng các đặc quyền tương tự thẻ xanh, ngoài ra không phải đóng thuế cho thu nhập từ nước ngoài. Ông Trump chỉ trích chương trình EB-5 dễ bị lợi dụng để nhận thẻ xanh với chi phí thấp. Chính quyền Mỹ kỳ vọng nguồn thu từ “thẻ vàng” có thể góp phần giảm gánh nặng nợ công.