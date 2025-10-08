Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hơn 2 triệu người nhập cư đã rời Mỹ, thêm 600.000 người sắp bị trục xuất

Khánh An
Khánh An
08/10/2025 07:49 GMT+7

Các cơ quan liên bang Mỹ đã trục xuất số lượng lớn người nhập cư trái phép trong chiến dịch vẫn tiếp diễn, với thông điệp 'thời kỳ biên giới mở đã chấm dứt'.

Hơn 2 triệu người nhập cư đã rời Mỹ, thêm 600.000 người sắp bị trục xuất- Ảnh 1.

Các nhân viên di trú liên bang (trái) chờ những người tham dự rời đi để thực hiện việc bắt giữ tại một phiên tòa di trú ở New York hôm 7.10

ẢNH: REUTERS

Tờ New York Post ngày 8.10 dẫn số liệu vừa được đưa ra cho thấy chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp trục xuất thêm 600.000 người nhập cư lậu trong chiến dịch truy quét trên cả nước vào năm đầu nhiệm kỳ 2 của ông.

Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), hơn 2 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã rời nước này kể từ tháng 1.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) và các cơ quan liên bang khác cũng đã bắt giữ hơn 457.000 người nhập cư trái phép. Giới chức Mỹ cam kết đây "mới chỉ là sự khởi đầu" trong nỗ lực đối phó người nhập cư bất hợp pháp.

"Ông Trump và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã tái khởi động một cơ quan từng bị bôi nhọ và ngăn cản thực hiện nhiệm vụ suốt 4 năm qua", phát ngôn viên DHS Tricia McLaughlin nói.

Theo bà McLaughlin, các đặc vụ liên bang "đã đạt được bước tiến mang tính lịch sử trong việc thực hiện cam kết của Tổng thống Trump về việc bắt giữ và trục xuất những người nhập cư trái phép đã xâm nhập vào đất nước chúng ta", dù các thẩm phán liên bang đã ra lệnh ngăn chặn một số biện pháp thực thi.

Bộ An ninh Nội địa đã trục xuất hơn 493.000 người nhập cư trái phép kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, và thêm 1,6 triệu người khác đã tự nguyện rời đi.

"Những người nhập cư trái phép đang nghe thấy thông điệp của chúng tôi: hãy rời đi ngay, nếu không sẽ phải chịu hậu quả. Hiện nay, thậm chí có người còn quay đầu lại trước khi đến biên giới của chúng ta", bà McLaughlin cho biết.

Theo số liệu của ICE, chỉ hơn 271.000 người bị trục xuất khỏi Mỹ trong năm 2024 - năm cuối của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Số liệu năm 2023 là 142.000 người.

Tháng trước, ICE thông báo rằng họ đã không thả bất kỳ người vượt biên trái phép nào trong suốt 4 tháng liên tiếp và tuyên bố "thời kỳ biên giới mở đã chấm dứt".

Khám phá thêm chủ đề

Trump nhập cư Người nhập cư Bất hợp pháp biden Trục xuất Bộ An ninh Nội địa
