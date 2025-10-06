Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hàng trăm du học sinh quốc tế 'mắc kẹt' tại Mỹ kiện chính quyền ông Trump

Khánh An
Khánh An
06/10/2025 21:08 GMT+7

Nhiều du học sinh nước ngoài kiện chính quyền Mỹ vì bị thu hồi thị thực khiến họ như bị mắc kẹt, vì họ vẫn được phép học tại nước này.

Hàng trăm du học sinh quốc tế 'mắc kẹt' tại Mỹ kiện chính quyền ông Trump - Ảnh 1.

Một cuộc biểu tình bên ngoài Đại học Colombia ở New York hồi tháng 3

ẢNH: AFP

Tờ The Hill ngày 6.10 dẫn tài liệu tòa án cho thấy hơn 200 du học sinh nước ngoài bị ảnh hưởng bởi chiến dịch trấn áp người nhập cư của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang kiện Bộ Ngoại giao Mỹ để đòi khôi phục thị thực.

Dù chính quyền Mỹ đã khôi phục hồ sơ của du học sinh trong Hệ thống thông tin du học sinh và khách trao đổi (SEVIS) sau khi các thẩm phán ra phán quyết có lợi cho họ trong hàng chục vụ kiện, chính phủ vẫn tiếp tục giữ lại thị thực của nhiều du học sinh.

Hồ sơ SEVIS cho phép du học sinh được ở lại Mỹ sau khi nhập cảnh, trong khi thị thực là cần thiết để họ có thể ra vào Mỹ. Nhiều người dù được khôi phục hồ sơ SEVIS, nhưng do bị thu hồi thị thực nên không thể nhập cảnh vào Mỹ. Nhiều người đang ở Mỹ cũng không dám về nhà thăm người thân vì sợ không được cho nhập cảnh lại.

"Tôi không thể về thăm nhà vì bị thu hồi thị thực. Cảm giác như tôi đang bị mắc kẹt ở đây vậy", một du học sinh giấu tên cho biết.

Mỹ chính thức áp dụng mức phí 100.000 USD cho visa H-1B

Các luật sư cho biết một số du học sinh đã rời khỏi Mỹ đang gặp khó khăn khi cố gắng quay lại nước này, dù tình trạng SEVIS của họ đã được khôi phục. Nhiều thân chủ của họ phải nộp đơn xin thị thực lại, nhưng vẫn bị từ chối.

Điều đó khiến những du học sinh khác về thực tế "không thể đi lại được", theo ông Charles Kuck, luật sư đứng đầu vụ kiện nhằm phản đối việc chính phủ chấm dứt thị thực.

"Bạn không thể về nhà thăm mẹ đang hấp hối, không thể về dự đám cưới của chị gái, không thể về nghỉ, cũng không thể du học ở nước khác", ông nói.

Các luật sư di trú đại diện cho tổng cộng 217 du học sinh đã nộp đơn trong 2 vụ kiện chống lại Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong 2 tháng qua, nhằm phản đối việc chấm dứt thị thực của họ.

Trong cả 2 vụ kiện, nguyên đơn đều lập luận rằng việc Bộ Ngoại giao thu hồi thị thực của du học sinh là trái pháp luật. 

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết vào tháng 8 rằng cơ quan này đã thu hồi hơn 6.000 thị thực kể từ khi ông Trump nhậm chức.

"Chúng tôi sẽ không dung thứ cho những người có thị thực mà vi phạm luật pháp của chúng ta hoặc ủng hộ khủng bố. Đó không chỉ là điều hiển nhiên, mà còn là một yếu tố thiết yếu của an ninh quốc gia chúng ta", theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott.

"Không giống chính quyền tiền nhiệm, chính quyền ông Trump đặt sự an toàn của công dân Mỹ lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục thu hồi thị thực của những người gây nguy hiểm cho sự an toàn của công dân chúng ta", ông Pigott nói thêm.

Mỹ siết chặt chính sách thị thực

Mỹ siết chặt chính sách thị thực

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.9 ký sắc lệnh quy định các công ty tại Mỹ phải đóng 100.000 USD mỗi năm cho mỗi người lao động nước ngoài đến Mỹ theo diện thị thực (visa) lao động tạm thời H-1B. Mỹ cấp 85.000 visa H-1B mỗi năm để bổ sung lao động tay nghề cao trong nhiều lĩnh vực, trong đó mảng công nghệ chiếm phần lớn.

Xem thêm bình luận