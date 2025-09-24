Tổng thống Trump mong 'vô số người' trên thế giới đến Mỹ xem World Cup và Olympic

Tổng thống Trump phát biểu tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 80 hôm 23.9 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 24.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng "vô số người từ khắp nơi trên thế giới" sẽ tham dự World Cup 2026 và Thế vận hội 2028 do Mỹ đăng cai.

Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông nói rằng năm tới Mỹ sẽ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập. "Chúng tôi cũng sẽ tự hào đăng cai World Cup 2026 của FIFA, và ngay sau đó là Thế vận hội 2028. Sự kiện sẽ rất sôi động. Tôi hy vọng tất cả các bạn sẽ đến", ông mời gọi.

FIFA cho biết hồi đầu tháng này họ nhận được hơn 1,5 triệu lượt đăng ký vé từ người hâm mộ ở 210 quốc gia chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi bốc thăm bán vé trước cho World Cup. Giải đấu với 48 đội sẽ do Mexico, Canada và Mỹ đồng đăng cai, diễn ra 104 trận tại 16 thành phố.

Tuy nhiên, chuyến đi tới Mỹ có thể sẽ tốn kém và phức tạp đối với nhiều người.

Khách từ các quốc gia không thuộc diện miễn thị thực sẽ phải trả thêm khoản "phí bảo đảm thị thực" 250 USD, ngoài lệ phí hiện hành, trong bối cảnh du khách vốn đã phải đối diện thời gian chờ xin thị thực kéo dài.

Theo dữ liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, thời gian chờ trung bình cho một cuộc phỏng vấn xin thị thực du lịch hoặc công tác B-1/B-2 là 169 ngày. Điều này sẽ ảnh hưởng người hâm mộ từ những quốc gia vốn thường cử lực lượng cổ động viên đông đảo tới World Cup, bao gồm Mexico, Argentina và Brazil.

Theo FIFA, nhu cầu vé toàn cầu cho giải đấu chủ yếu đến từ ba quốc gia đăng cai, tiếp theo là Argentina, Colombia và Brazil.

Du khách từ các nước được miễn thị thực - phần lớn ở châu Âu - sẽ không phải trả khoản phí mới, nhưng các chuyên gia trong ngành cho biết một số người đang lo ngại bị chặn lại ở biên giới.

Theo một quy định dự thảo do chính phủ Mỹ công bố hồi tháng 8, Nhà Trắng cũng đang xem xét siết chặt thời hạn thị thực đối với sinh viên, khách trao đổi văn hóa và các thành viên báo chí.

Theo dữ liệu sơ bộ của chính phủ Mỹ, lượng khách nước ngoài đến Mỹ trong tháng 8 giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn khoảng 3,5 triệu lượt.

Đây là tháng thứ sáu trong năm nay ghi nhận lượng khách sụt giảm so với năm trước, đi ngược xu hướng du lịch toàn cầu và trái với dự đoán rằng năm 2025 lượng khách quốc tế đến Mỹ hằng năm sẽ lần đầu vượt mức 79,4 triệu trước đại dịch.