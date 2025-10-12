Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Cựu Tổng thống Biden phải xạ trị chữa ung thư

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
12/10/2025 06:50 GMT+7

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đang được kết hợp xạ trị với liệu pháp hormone để điều trị căn bệnh ung thư tuyến tiền liệt.

NBC News ngày 11.10 đưa tin quá trình xạ trị cho ông Biden dự kiến kéo dài 5 tuần. Ông Biden cũng đã dùng thuốc hormone dạng viên.

Tháng 5, cựu tổng thống công bố chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến ác tính đã di căn tới xương. Người phát ngôn của ông Biden khi đó cho biết cựu tổng thống sẽ xem xét các lựa chọn điều trị để đảm bảo căn bệnh được kiểm soát căn bệnh hiệu quả.

Cựu Tổng thống Biden phải xạ trị chữa ung thư- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 5 đăng ảnh cùng vợ Jill Biden và thông báo về tình trạng ung thư tuyến tiền liệt

ẢNH: TÀI KHOẢN X JOE BIDEN

Ông Biden vào tháng 5 cũng nói rằng ông lạc quan về tiên lượng của mình và hy vọng sẽ vượt qua căn bệnh này. Ông Biden sẽ tròn 83 tuổi vào tháng 11.

Hồi tháng 9, ông Biden cũng phải phẫu thuật điều trị ung thư da bằng phương pháp Mohs. Các bác sĩ xác nhận toàn bộ mô ung thư đã được loại bỏ thành công không cần thêm điều trị nào khác.

Nam giới ở độ tuổi của ông Biden thường không được tầm soát ung thư tuyến tiền liệt định kỳ, bởi Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến nghị chỉ nên tầm soát cho nam giới trong độ tuổi 50 - 60, cứ 2 năm một lần. Hiện chưa rõ ông Biden có tầm soát ung thư tuyến tiền liệt trong lần khám sức khỏe tổng quát cuối cùng khi còn đương chức vào năm ngoái hay không.

Các bác sĩ cho rằng với tính chất của căn bệnh và việc ung thư đã di căn, rất có thể tình trạng của ông Biden đã không được phát hiện trong nhiều năm.

Ông Trump chỉ đạo điều tra 'âm mưu' che giấu tình trạng sức khỏe ông Biden

Sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1, ông Biden sống kín tiếng hơn và ít xuất hiện trước công chúng. Theo The Washington Post, ông đang cố gắng thích nghi với cuộc sống riêng tư sau hơn nửa thế kỷ hoạt động chính trị. Người thân cho biết ông dành nhiều thời gian viết hồi ký, làm việc cho quỹ mang tên vợ chồng ông và vẫn giữ liên lạc thường xuyên với một số đồng minh cũ trong đảng Dân chủ.

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Mỹ Biden phẫu thuật ung thư da

Cựu Tổng thống Mỹ Biden phẫu thuật ung thư da

Phát ngôn viên của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông Biden gần đây đã trải qua phẫu thuật Mohs - một thủ thuật y khoa được sử dụng để loại bỏ các tổn thương do ung thư da.

Ông Biden thông báo tình trạng từ khi bị mắc ung thư

Khám phá thêm chủ đề

biden ung thư ung thư tuyến tiền liệt Xạ trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận