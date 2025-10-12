Cựu Tổng thống Biden phải xạ trị chữa ung thư

NBC News ngày 11.10 đưa tin quá trình xạ trị cho ông Biden dự kiến kéo dài 5 tuần. Ông Biden cũng đã dùng thuốc hormone dạng viên.

Tháng 5, cựu tổng thống công bố chẩn đoán ung thư tiền liệt tuyến ác tính đã di căn tới xương. Người phát ngôn của ông Biden khi đó cho biết cựu tổng thống sẽ xem xét các lựa chọn điều trị để đảm bảo căn bệnh được kiểm soát căn bệnh hiệu quả.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 5 đăng ảnh cùng vợ Jill Biden và thông báo về tình trạng ung thư tuyến tiền liệt ẢNH: TÀI KHOẢN X JOE BIDEN

Ông Biden vào tháng 5 cũng nói rằng ông lạc quan về tiên lượng của mình và hy vọng sẽ vượt qua căn bệnh này. Ông Biden sẽ tròn 83 tuổi vào tháng 11.

Hồi tháng 9, ông Biden cũng phải phẫu thuật điều trị ung thư da bằng phương pháp Mohs. Các bác sĩ xác nhận toàn bộ mô ung thư đã được loại bỏ thành công không cần thêm điều trị nào khác.

Nam giới ở độ tuổi của ông Biden thường không được tầm soát ung thư tuyến tiền liệt định kỳ, bởi Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến nghị chỉ nên tầm soát cho nam giới trong độ tuổi 50 - 60, cứ 2 năm một lần. Hiện chưa rõ ông Biden có tầm soát ung thư tuyến tiền liệt trong lần khám sức khỏe tổng quát cuối cùng khi còn đương chức vào năm ngoái hay không.

Các bác sĩ cho rằng với tính chất của căn bệnh và việc ung thư đã di căn, rất có thể tình trạng của ông Biden đã không được phát hiện trong nhiều năm.

Sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1, ông Biden sống kín tiếng hơn và ít xuất hiện trước công chúng. Theo The Washington Post, ông đang cố gắng thích nghi với cuộc sống riêng tư sau hơn nửa thế kỷ hoạt động chính trị. Người thân cho biết ông dành nhiều thời gian viết hồi ký, làm việc cho quỹ mang tên vợ chồng ông và vẫn giữ liên lạc thường xuyên với một số đồng minh cũ trong đảng Dân chủ.