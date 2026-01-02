Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Mỹ trừng phạt doanh nghiệp, tàu chở dầu Trung Quốc liên quan Venezuela

Trí Đỗ
Trí Đỗ
02/01/2026 07:20 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với nhiều công ty có trụ sở tại Trung Quốc.

Theo Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 1.1, 4 công ty có liên hệ với ngành dầu mỏ Venezuela đã bị đưa vào danh sách trừng phạt, gồm Corniola (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) và 3 doanh nghiệp tại Hồng Kông là Aries Global Investment, Krape Myrtle Co và Winky International.

Mỹ trừng phạt doanh nghiệp, tàu chở dầu Trung Quốc liên quan Venezuela- Ảnh 1.

Các tàu chở dầu tại cảng El Palito, Venezuela ngày 29.12.2025

ẢNH: REUTERS

OFAC cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 tàu chở dầu khác gồm Della, Nord Star, Rosalind và Valiant. "Những con tàu này, một số trong đó thuộc hạm đội ngầm phục vụ Venezuela, tiếp tục cung cấp nguồn tài chính cho chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro", Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Mỹ từ lâu đã trừng phạt nhiều tàu và công ty liên quan hoạt động dầu mỏ Venezuela, song việc nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp Trung Quốc là động thái hiếm hoi. Đây được xem là tín hiệu cảnh báo Trung Quốc không can dự sâu vào cuộc đối đầu giữa Mỹ và Venezuela, theo South China Morning Post.

Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela, chiếm khoảng 95% doanh thu xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ này. Trước đó, Trung Quốc chỉ trích việc phong tỏa các cảng Venezuela là "bắt nạt đơn phương" và cho rằng việc bắt giữ tàu chở dầu là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong một diễn biến khác, Nga được cho là đã lên tiếng yêu cầu Mỹ chấm dứt truy đuổi một tàu chở dầu đang trên đường tới Venezuela - được xác định là Bella 1, theo The New York Times ngày 1.1.

Căng thẳng Mỹ - Venezuela tiếp tục leo thang khi CNN ngày 2.1 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết ít nhất 5 công dân Mỹ đã bị lực lượng an ninh Venezuela bắt giữ trong những tháng gần đây. Vị quan chức này nói thêm rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu thập thông tin về những hoạt động của người Mỹ tại Venezuela và thời điểm họ bị bắt giữ.

Hồi tháng 12.2025, Mỹ đã lần đầu tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào mục tiêu trên đất liền Venezuela, trong khuôn khổ chiến dịch gia tăng sức ép toàn diện đối với Caracas.

Kể từ tháng 9.2025 đến nay đã có ít nhất 34 cuộc tấn công và ít nhất 115 người thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ ở vùng biển Caribbean và Đông Thái Bình Dương nhằm vào các tàu bị nghi buôn bán ma túy.

Tin liên quan

Mỹ lần đầu tập kích trên đất liền Venezuela?

Mỹ lần đầu tập kích trên đất liền Venezuela?

Phát biểu mới đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho thấy Washington dường như đã có lần đầu tiên tấn công mục tiêu trên đất liền Venezuela trong chiến dịch chống ma túy.

Ông Trump hé lộ Mỹ bắt đầu tấn công trên bộ ở Venezuela?

Mỹ tập trung gây áp lực kinh tế với Venezuela

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Venezuela trung quốc tàu chở dầu nga Caribbean
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận