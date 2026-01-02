Mỹ trừng phạt doanh nghiệp, tàu chở dầu Trung Quốc liên quan Venezuela

Theo Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 1.1, 4 công ty có liên hệ với ngành dầu mỏ Venezuela đã bị đưa vào danh sách trừng phạt, gồm Corniola (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) và 3 doanh nghiệp tại Hồng Kông là Aries Global Investment, Krape Myrtle Co và Winky International.

Các tàu chở dầu tại cảng El Palito, Venezuela ngày 29.12.2025 ẢNH: REUTERS

OFAC cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 tàu chở dầu khác gồm Della, Nord Star, Rosalind và Valiant. "Những con tàu này, một số trong đó thuộc hạm đội ngầm phục vụ Venezuela, tiếp tục cung cấp nguồn tài chính cho chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro", Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một tuyên bố.

Mỹ từ lâu đã trừng phạt nhiều tàu và công ty liên quan hoạt động dầu mỏ Venezuela, song việc nhắm trực tiếp vào các doanh nghiệp Trung Quốc là động thái hiếm hoi. Đây được xem là tín hiệu cảnh báo Trung Quốc không can dự sâu vào cuộc đối đầu giữa Mỹ và Venezuela, theo South China Morning Post.

Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela, chiếm khoảng 95% doanh thu xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ này. Trước đó, Trung Quốc chỉ trích việc phong tỏa các cảng Venezuela là "bắt nạt đơn phương" và cho rằng việc bắt giữ tàu chở dầu là vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong một diễn biến khác, Nga được cho là đã lên tiếng yêu cầu Mỹ chấm dứt truy đuổi một tàu chở dầu đang trên đường tới Venezuela - được xác định là Bella 1, theo The New York Times ngày 1.1.

Căng thẳng Mỹ - Venezuela tiếp tục leo thang khi CNN ngày 2.1 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết ít nhất 5 công dân Mỹ đã bị lực lượng an ninh Venezuela bắt giữ trong những tháng gần đây. Vị quan chức này nói thêm rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thu thập thông tin về những hoạt động của người Mỹ tại Venezuela và thời điểm họ bị bắt giữ.

Hồi tháng 12.2025, Mỹ đã lần đầu tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào mục tiêu trên đất liền Venezuela, trong khuôn khổ chiến dịch gia tăng sức ép toàn diện đối với Caracas.

Kể từ tháng 9.2025 đến nay đã có ít nhất 34 cuộc tấn công và ít nhất 115 người thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Mỹ ở vùng biển Caribbean và Đông Thái Bình Dương nhằm vào các tàu bị nghi buôn bán ma túy.