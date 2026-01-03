Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ông Trump nói bắt được Tổng thống Venezuela Maduro

Trí Đỗ
Trí Đỗ
03/01/2026 16:36 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố Washington đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và ban lãnh đạo nước này.

Theo Reuters ngày 3.1 dẫn tuyên bố của ông Trump, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi lãnh thổ Venezuela.

"Mỹ đã thực hiện thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro cùng vợ đã bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

"Chiến dịch này được thực hiện phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau. Sẽ có một cuộc họp báo hôm nay lúc 11 giờ sáng tại Mar-a-Lago", ông Trump cho hay thêm.

Ông Trump nói bắt được Tổng thống Venezuela - Ảnh 1.

Khói bốc lên tại sân bay La Carlota ở Caracas, Venezuela ngày 3.1.2026

ẢNH: AP

Chưa có thông tin chính thức từ Caracas về việc ông Maduro bị bắt giữ.

Thông tin được ông Trump đưa ra sau khi Venezuela chấn động vì một loạt vụ nổ vào sáng sớm 3.1.2026 (giờ địa phương).

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino cho biết một số cuộc tấn công đã nhắm vào các khu vực dân sự, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ leo thang xung đột và tác động đối với thường dân.

Venezuela rung chuyển vì loạt tiếng nổ, Tổng thống Maduro tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Venezuela cáo buộc quân đội Mỹ "gây hấn quân sự" sau khi các vụ nổ làm rung chuyển đất nước vào sáng 3.1. Chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ tiến hành cuộc tấn công vào Caracas và các bang Miranda, Aragua và La Guaira. Tổng thống Nicolas Maduro đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng Venezuela tuyên bố phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài và sẽ kháng cự.

Phía Venezuela cho biết đang thu thập thông tin về số người thương vong trong vụ việc.

Ít nhất bảy vụ nổ vang lên và nhiều máy bay bay thấp qua thủ đô Venezuela vào sáng sớm 3.1.2026 (giờ địa phương). Chính phủ của nhà lãnh đạo Nicolás Maduro cáo buộc Mỹ tấn công các cơ sở dân sự và quân sự sau một chiến dịch gây áp lực kéo dài nhiều tháng.

