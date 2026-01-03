Tổng thống Maduro kích hoạt kế hoạch phòng thủ, FAA cấm bay từ không phận Venezuela

Đám cháy ở Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất Venezuela, hôm 3.1 ảnh: afp

Theo sau một loạt các vụ nổ ở thủ đô Caracas và một số địa điểm khác vào rạng sáng 3.1 (giờ địa phương), chính phủ Venezuela lên án cái mà họ gọi là "hành động xâm lược quân sự vô cùng nghiêm trọng" của Mỹ nhằm vào nhiều khu vực trên cả nước, AFP đưa tin.

Trong tuyên bố, chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ đã tiến hành cuộc tấn công vào Caracas và các bang Miranda, Aragua, La Guaira.

Tổng thống Maduro đã ký sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp, ra lệnh triển khai toàn bộ các kế hoạch phòng thủ quốc gia "vào thời điểm thích hợp và trong những điều kiện phù hợp".

Venezuela rung chuyển vì loạt tiếng nổ, Tổng thống Maduro tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Tuyên bố của Caracas cũng kêu gọi các lực lượng dân sự và chính trị trong nước hãy tập hợp để bảo vệ nước nhà.

Đồng thời, Venezuela cũng tiến hành việc đệ đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ). Tổng thư ký LHQ và các tổ chức quốc tế khác, yêu cầu lên án Mỹ.

Ủy ban Quân vụ Thượng vụ không nhận thông báo về khả năng không kích Venezuela

Đài CNN dẫn một nguồn thạo tin tiết lộ Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ không nhận được bất kỳ thông báo nào liên quan đến hành động quân sự nhằm vào Venezuela.

Giới chức chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng chưa hề cam kết sẽ thông báo cho các ủy ban của Quốc hội Mỹ trước khi tiến hành các cuộc tấn công trên bộ tại Venezuela. Tuy nhiên, một số nghị sĩ khẳng định Điện Capitol cần nắm thông tin trước khi Mỹ tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào ở nước ngoài.

Sau khi có tin bom nổ ở Venezuela, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã ban hành lệnh cấm toàn bộ máy bay Mỹ hoạt động ở mọi độ cao trong không phận Venezuela.

Lý do được FAA đưa ra là đang có "rủi ro đối với an toàn bay liên quan đến các hoạt động quân sự đang diễn ra" hôm 3.1, NBC News đưa tin.

Thông báo của FAA được áp dụng đối với 4 vùng thông tin bay tại và xung quanh Venezuela, gồm San Juan, Piarco, Maiquetia và Curaçao.

Colombia và Cuba lên tiếng quan ngại

Các nhà lãnh đạo Colombia và Cuba đã lên tiếng bày tỏ lo ngại và lên án diễn biến đang mở màn ở Venezuela.

"Chính phủ Colombia phản đối mọi hành động quân sự đơn phương có thể làm trầm trọng thêm tình hình hoặc đẩy dân thường vào tình thế nguy hiểm", Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết trên mạng xã hội X hôm 3.1.

Ông Petro nói thêm nước này đang theo sát tình hình ở Venezuela với "quan ngại sâu sắc", và thúc giục các bên liên quan hãy ngừng ngay các hành động leo thang.

Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel phản đối cuộc tấn công của Mỹ tại Venezuela.

Trong bài đăng trên X, Chủ tịch Díaz-Canel nhấn mạnh Cuba lên án và khẩn thiết yêu cầu cộng đồng quốc tế có phản ứng trước cuộc tấn công mang tính tội ác của Mỹ nhằm vào Venezuela.