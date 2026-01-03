Nguồn tin Nga: Mỹ tấn công Venezuela như thế nào?

Thành viên Vệ binh Quốc gia đứng gác tại Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất Venezuela, hôm 3.1 ảnh: afp

Chuyên gia quân sự Alexander Stepanov dẫn các nguồn tin cập nhật cho thấy Mỹ đã phá hủy hầu như toàn bộ các sân bay của Venezuela, bao gồm những nơi chứa tiêm kích F-16, và làm tê liệt toàn bộ hệ thống hậu cần đường không lẫn đường biển của nước này.

Hiện vẫn chưa rõ số phận của các tiêm kích Su-30 của Venezuela, vốn được cung cấp theo khuôn khổ hợp tác kỹ thuật – quân sự với Nga.

Chuyên gia Stepanov cho hay Không quân Mỹ đầu tiên vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa lớp của Venezuela, sau đó các tổ trực thăng đưa lính dù xâm nhập thủ đô Caracas.

"Khi hệ thống phòng không đã bị làm tê liệt và không phận quốc gia nằm dưới sự kiểm soát của Không quân Mỹ cùng các hệ thống thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ, có cơ sở để cho rằng trên thực tế, (Mỹ) đã thiết lập được quyền kiểm soát từ xa trên toàn bộ lãnh thổ Venezuela", ông trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS.

Xe quân sự bị cháy tại căn cứ không quân La Carlota ở Caracas hôm 3.1 ảnh: afp

Chuyên gia Nga còn cho rằng, không dừng lại ở đó, Mỹ cũng có thể tiếp tục triển khai các chiến dịch tại địa phương để bắt thêm các lãnh đạo quân đội lẫn chính trị của Venezuela.

Chính quyền Caracas chưa bình luận về những phân tích trên, cũng như chưa công bố tổng thiệt hại sau khi bị Mỹ tấn công.

Phát biểu qua điện thoại trên truyền hình Venezuela, Phó tổng thống Delcy Rodríguez cho hay không rõ tung tích của Tổng thống Nicolás Maduro lẫn đệ nhất phu nhân Cilia Flores.

Bà yêu cầu Mỹ cung cấp bằng chứng cho thấy ông Maduro còn sống, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump loan tin nhà lãnh đạo và phu nhân đã bị lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa khỏi Venezuela.