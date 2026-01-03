Mỹ tấn công Venezuela: Phản ứng trái chiều của chính giới Mỹ, nhiều nước lên tiếng

Hỏa hoạn tại Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất Venezuela, sau một loạt các vụ nổ rạng sáng 3.1 ảnh: afp

Điện Capitol bị chia rẽ về chiến dịch tấn công Venezuela

Đài CNN dẫn lời Thượng nghị sĩ Ruben Gallego của đảng Dân chủ Mỹ cho rằng chẳng có lý do gì để Mỹ phát động cuộc tấn công đối với Venezuela.

"Đây là cuộc chiến phi pháp, thật xấu hổ khi chúng ta chuyển từ vai trò hành pháp trên thế giới sang kẻ bắt nạt toàn cầu trong chưa đầy 1 năm", ông Gallego nhận xét. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ khác là ông Brian Schatz cũng có cùng quan điểm. Viết trên X, ông Schatz cho rằng Mỹ nên rút ra bài học để không phải vướng vào một cuộc phiêu lưu sai lầm nào nữa.

Một đồng minh của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Thượng nghị sĩ Mike Lee của đảng Cộng hòa ban đầu cũng tỏ ra hoài nghi về quyết định của chủ nhân Nhà Trắng về chiến dịch ở Venezuela.

Ông Trump nói bắt được Tổng thống Venezuela Maduro

"Tôi đang chờ để biết được điều gì, nếu có, có thể đưa ra lời biện minh về mặt hiến pháp cho hành động này trong bối cảnh (Mỹ-NV) chưa tuyên chiến hoặc chưa cho phép sử dụng vũ lực", ông Lee viết trên X.

Tuy nhiên, vài giờ sau, cũng chính Thượng nghị sĩ Lee cho hay ông đã được Ngoại trưởng Marco Rubio báo rằng Tổng thống Maduro bị bắt để đưa ra xét xử về các cáo buộc hình sự tại Mỹ. "Hành động trên nhiều khả năng thuộc thẩm quyền vốn có của tổng thống theo Điều khoản 2 của Hiến pháp nhằm bảo vệ người Mỹ trước một cuộc tấn công thực tế hoặc sắp xảy ra", ông Lee bổ sung.

Một số hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng lên tiếng ủng hộ ông Trump về chiến dịch đã diễn ra. Theo Hạ nghị sĩ Carlos Giminez, hành động kiên định và dứt khoát của nhà lãnh đạo Mỹ đã giúp nước này đang trở nên an toàn hơn bao giờ hết.

Các nước lên tiếng

Tổng thống Trump nói lực lượng Mỹ đã bắt Tổng thống Maduro Ảnh: REUTERS

Theo TASS, Bộ Ngoại giao Nga gọi chiến dịch của Mỹ tại Venezuela là "hành động xâm lược vũ trang chống lại Venezuela. Đây là diễn biến hết sức đáng lo ngại và phải bị lên án". Moscow cho biết ủng hộ tuyên bố của chính quyền Caracas và các nhà lãnh đạo khu vực Mỹ Latin, kêu gọi triệu tập ngay cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Venezuela cũng đã đề nghị tổ chức một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để phản ứng trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela.

Tại Iran, Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei tuyên bố một quốc gia cần phải kiên quyết đứng lên chống lại kẻ thù và không lùi bước trước thế lực ngạo mạn muốn tìm cách áp đặt lên quốc gia này.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha kêu gọi giảm leo thang, các bên hãy kiềm chế, và mọi hành động cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc của Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Phía Tây Ban Nha cho hay sẵn sàng đảm nhận vai trò trung gian để đàm phán được tiến hành.

Về phần mình, Thủ tướng Kamla Persad-Bissessar của Trinidad và Tobago khẳng định nước này hoàn toàn không tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự nào đang diễn ra. Trinidad và Tobago vẫn tiếp tục duy trì quan hệ hòa bình với nhân dân Venezuela.

Tại Indonesia, chính quyền Jakarta cho hay đang theo dõi sát diễn biến ở Venezuela để đảm bảo an toàn công dân, kêu gọi giảm leo thang, các bên tiến hành đối thoại trong khi ưu tiên bảo vệ dân thường.

AFP dẫn tuyên bố của Liên minh châu Âu kêu gọi kiềm chế và tôn trọng luật lệ quốc tế ở Venezuela.