Tổng thống Trump họp báo về chiến dịch bắt giữ ông Maduro ở Venezuela

Ảnh đăng trên tài khoản Truth Social của Tổng thống Trump cho thấy tình trạng của ông Maduro sau khi bị bắt ảnh: Trump/Truth Social

Cuộc họp báo diễn ra trễ gần 40 phút so với dự kiến, và Tổng thống Trump đọc bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn và bài phát biểu này dài khoảng 30 phút.

Mở đầu, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ cho biết chiến dịch tấn công Venezuela và bắt giữ Tổng thống nước này Nicolas Maduro đã diễn ra dưới sự phối hợp của các lực lượng trên biển, trên không và trên bộ.

Nhà lãnh đạo mô tả chiến dịch Mỹ bắt ông Maduro là "một trong những màn phô diễn sức mạnh quân sự Mỹ ấn tượng, hiệu quả và mạnh mẽ nhất từ trước đến nay", thậm chí kể từ khi kết thúc thế chiến thứ hai cho đến nay.

Ông Trump cho hay toàn bộ năng lực quân sự của Venezuela đã bị vô hiệu hóa, và cả thủ đô Caracas bị cúp điện do thủ thuật đặc biệt của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Florida (Mỹ) hôm 3.1 ảnh: reuters

"Không nước nào khác trên thế giới có thể làm được những gì Mỹ thực hiện hôm qua", ông Trump, nói rằng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ năng lực quân sự của Venezuela đã bị vô hiệu hóa trong lúc lực lượng Mỹ thành công trong việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela trong đêm tối.

"Điện ở Caracas hầu như đã bị tắt ngúm nhờ vào một năng lực đặc biệt mà chúng tôi sở hữu", theo ông Trump.

Chủ nhân Nhà Trắng nói rằng lực lượng Venezuela nhanh chóng bị áp đảo và mất khả năng kháng cự. Ông cũng tiết lộ Mỹ đã lên kế hoạch cho đợt tấn công thứ hai, nhưng cuối cùng không cần đến phương án này.

Hiện ông Maduro và vợ đang trên một tàu hải quân Mỹ trên đường đến New York và cả hai đều sẽ bị Mỹ xét xử vì những cáo buộc liên quan đến "âm mưu khủng bố bằng ma túy".

Ngay trước buổi họp báo, ông Trump đã đăng hình lên mạng xã hội Truth Social cho thấy nhà lãnh đạo Maduro đang bị còng tay, bịt mắt và bịt tai trên tàu hải quân Mỹ.

Kèm theo hình ảnh là dòng chữ "Nicolas Maduro đang trên tàu USS Iwo Jima".