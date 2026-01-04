Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tòa án Tối cao Venezuela ra lệnh bà Rodriguez tạm thời thay ông Maduro làm tổng thống

Vi Trân
Vi Trân
04/01/2026 12:14 GMT+7

Tòa án Tối cao Venezuela đã ra lệnh cho Phó tổng thống Delcy Rodriguez làm tổng thống tạm quyền sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt sang Mỹ.

Tòa án Tối cao Venezuela tối 3.1 (giờ địa phương) kết luận rằng Tổng thống Nicolas Maduro trên thực tế tạm thời không thể thực thi chức trách của mình, do đó, phán quyết rằng Phó tổng thống Delcy Rodriguez "sẽ đảm nhận và thực thi, trên cương vị tạm quyền, tất cả các nhiệm vụ, quyền hạn và chức trách vốn có của chức vụ tổng thống... nhằm đảm bảo tính liên tục trong quản lý nhà nước và việc phòng thủ toàn diện của quốc gia", theo Reuters.

Tòa án Tối cao Venezuela ra lệnh bà Rodriguez tạm thời thay ông Maduro làm tổng thống- Ảnh 1.

Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez

ẢNH: REUTERS

Phán quyết được đưa ra sau khi quân đội Mỹ tấn công Venezuela vào rạng sáng 3.1 và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng đệ nhất phu nhân Cilia Flores.

Các thẩm phán không tuyên bố ông Maduro vắng mặt vĩnh viễn khỏi chức vụ, là phán quyết sẽ dẫn đến việc bắt buộc phải tổ chức bầu cử trong vòng 30 ngày.

Trước đó, bà Rodriguez đã xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia cùng các quan chức cấp cao Venezuela, lên án vụ tấn công và bắt giữ do Mỹ thực hiện. Phó tổng thống yêu cầu Mỹ lập tức trả tự do cho ông Maduro và phu nhân, đồng thời nhấn mạnh Caracas "sẽ không bao giờ quay trở lại làm nô lệ". Tuy nhiên, bà Rodriguez cho biết vẫn sẽ để ngỏ khả năng đối thoại với chính quyền ông Trump, nhưng yêu cầu một mối quan hệ "tôn trọng lẫn nhau".

Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ điều hành Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Maduro

Về tình hình sắp tới với khả năng Mỹ đưa quân sang Venezuela, sau khi ông Trump nói Mỹ sẽ "điều hành" Venezuela cho đến khi có thể chuyển giao an toàn, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth giải thích với CBS News rằng mọi điều khoản sẽ do Tổng thống Trump quyết định.

Khi được hỏi liệu Nhà Trắng có xin phép quốc hội để tiến hành can thiệp toàn diện nhằm ổn định tình hình Venezuela, và liệu điều đó có cần thiết về pháp lý, ông Hegseth đáp: "Chúng tôi đã chuẩn bị. Như tổng thống đã nói, việc phong tỏa vẫn tiếp tục. Dầu không được đưa đến và đi, không có tàu ma túy được phép di chuyển tại Caribbean hay đông Thái Bình Dương. Chúng tôi vẫn đang ở đó. Bộ Chiến tranh ủng hộ Bộ Tư pháp đưa một người bị truy tố ra khỏi đó, người mà sau cùng sẽ đối diện với công lý. Và Ngoại trưởng Marco Rubio đã làm rõ rằng đây không phải là điều bạn cần thông báo trước cho quốc hội, nhưng nếu có thêm những sự mở rộng hơn nữa, đương nhiên chúng tôi sẽ thông báo cho quốc hội. Họ là đối tác và chúng tôi sẽ làm vậy".

Mặt khác, máy bay được cho là chở ông Maduro và phu nhân đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Vệ binh Quốc gia Mỹ tại Newburgh (bang New York) vào tối 3.1. Theo AFP, vợ chồng ông Maduro đã được các đặc vụ Cục Điều tra liên bang (FBI) áp giải xuống máy bay, sau đó lên trực thăng để được đưa về thành phố New York.

Cơ quan Chống ma túy Mỹ (DEA) sau đó phụ trách và đưa nhà lãnh đạo Venezuela đến Trung tâm Giam giữ đô thành tại khu Brooklyn. Nhà Trắng đăng tải một đoạn video cho thấy ông Maduro bị còng tay và được dẫn vào một hành lang có chữ DEA NYD, gợi ý văn phòng New York của DEA.

Đoạn video cho thấy ông Maduro nói chúc ngủ ngon và chúc mừng năm mới bằng tiếng Anh với những người trong phòng.

