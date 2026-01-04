Ông Trump nói Mỹ sẽ 'điều hành' Venezuela

Tại cuộc họp báo ngày 3.1 sau vụ tấn công vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chỉ định người trong chính quyền của mình để điều hành Caracas.

“Chúng tôi không thể mạo hiểm để người khác nắm quyền ở Venezuela mà không quan tâm đến lợi ích của người dân Venezuela”, Reuters dẫn lời ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, bang Florida ngày 3.1 ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo Mỹ không nêu rõ kế hoạch “điều hành Venezuela” cụ thể là gì. Tại họp báo, ông Trump cho biết sẽ triển khai giám sát Venezuela “cùng những người phía sau tôi đây”, sau đó chỉ về phía các nhân vật cấp cao của Mỹ, gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Dan Caine.

Tổng thống Trump cũng cảnh báo Washington không ngại triển khai quân đội đến Venezuela nếu cần thiết.

Ông Trump cho biết đã nói chuyện với Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez. Ông nêu rằng bà Rodriguez “không còn lựa chọn khác” ngoài việc hợp tác với Mỹ.

Tuy nhiên, ngay sau buổi họp báo của ông Trump, bà Rodriguez đã xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia cùng các quan chức cấp cao Venezuela, lên án vụ tấn công và bắt ông Maduro do Mỹ thực hiện.

“Chúng tôi yêu cầu lập tức trả tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores”, bà Rodriguez tuyên bố, khẳng định ông Maduro “là tổng thống duy nhất của Venezuela”.

"Nếu có điều gì mà người dân Venezuela và đất nước này hiểu rất rõ, đó là chúng ta sẽ không bao giờ quay trở lại làm nô lệ”, bà nói thêm.

Phó tổng thống Venezuela cho biết vẫn sẽ để ngỏ khả năng đối thoại với chính quyền ông Trump, kêu gọi duy trì “quan hệ tôn trọng lẫn nhau”, Hãng AP đưa tin.

Trong buổi phỏng vấn với Đài CBS News ngày 3.1, Bộ trưởng Chiến tranh Hegseth lúc đầu nói rằng: “Chúng tôi (Mỹ) sẽ kiểm soát những gì xảy ra tiếp theo”. Sau đó, ông lại nêu thêm: “Những diễn biến tiếp theo sẽ do người dân Venezuela quyết định”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các quan chức cấp cao theo dõi chiến dịch của Mỹ tại Venezuela ngày 3.1 ẢNH: REUTERS

Cũng tại họp báo ngày 3.1, ông Trump nêu rằng sự can thiệp của Mỹ sẽ mở đường cho các công ty dầu khí của Mỹ đầu tư, sửa chữa hạ tầng dầu khí ở Venezuela và tạo nguồn thu cho quốc gia Nam Mỹ.

CNN ngày 4.1 đưa tin ông Maduro đã được đưa đến quận Manhattan ở thành phố New York (Mỹ). Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi tuyên bố rằng ông Maduro và vợ sẽ phải đối mặt với nhiều cáo buộc về ma túy và khủng bố.

Liên quan diễn biến tại Venezuela, Colombia đã đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 5.1 để thảo luận về tình hình leo thang căng thẳng giữa Washington và Caracas. Theo Reuters, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres coi hành động của Mỹ đã “tạo ra tiền lệ nguy hiểm”.